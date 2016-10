An einer Medienkonferenz vom 29. Februar 2016 hat der Gemeinderat Wohlen bekannt gegeben, dass er eine Verwaltungsreform mit Einführung des Geschäftsführermodells plant. Und das recht zügig. Weil im September 2017 Gesamterneuerungswahlen anstehen, sollten bis dahin nicht nur alle nötigen neuen Satzungen, Vorschriften und Reglemente vorliegen, sondern auch alle politischen Entscheidungsprozesse abgeschlossen sein. Konkret, so der Gemeinderat im Frühling, soll über die Verwaltungsreform im Mai 2017 an der Urne abgestimmt werden können.

Kein Vollamt mehr für Ammann

Bei der geplanten Reform geht es nicht nur um etwas Kosmetik. Die Führung der Gemeinde Wohlen soll auf der strategischen und operativen Ebene von Grund auf neu organisiert werden. So soll es kein Vollamt für den Gemeindeammann mehr geben und nur noch fünf statt wie heute sieben Gemeinderäte. Zudem soll sich der Gemeinderat auf seine strategischen Aufgaben konzentrieren und das operative Geschäft weitgehend der Verwaltung überlassen- Sie will man neu nach dem sogenannten Geschäftsführermodell organisieren, das sich im Aargau bereits in mehreren Gemeinden bewährt.