Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte einen 36-jährigen Serieneinbrecher aus dem Kosovo wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls zu einer Busse von 900 Franken und einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 27 Monaten. Davon muss er neun Monate absitzen. Der Rest der Strafe von 18 Monaten wurde ihm bei einer Probezeit von vier Jahren bedingt erlassen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung einigten sich auf das abgekürzte Strafverfahren. Das Gericht schloss sich dem Urteilsvorschlag einstimmig an, teilte Gerichtspräsident Peter Thurnherr mit.

Deliktserie in vier Kantonen

Zusammen mit wechselnden Bandenmitgliedern beging der vorbestrafte Kosovare in den Jahren 2005 und 2006 in den Kantonen Aargau, Luzern, Uri und Zürich 21 Einbruchdiebstähle. Der Deliktsbetrag beträgt 43 000 Franken. Die Mittäter sind inzwischen verurteilt worden. Für die Befragung bei der Staatsanwaltschaft Baden gewährte man dem Kosovaren «freies Geleit», erklärte der Staatsanwalt an der Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte wollte auch zur Verhandlung in Bremgarten erscheinen. Für die Einreise in die Schweiz hätte er ein Visum benötigt. Das habe sein Mandant nicht gewusst und sich deshalb nicht um die Einreisepapiere gekümmert, erklärte sein Verteidiger.

Der Staatsanwalt räumte ein, dass er mit der Beweislage «schwach auf der Brust» gewesen wäre, wenn der Kosovare nicht selber reinen Tisch gemacht und alles gestanden hätte. Zuerst habe sich der Täter zwar nicht mehr an die lange zurückliegenden Einbrüche erinnert. Aber später seien sie ihm wieder eingefallen, sagte sein Verteidiger. Sein Mandant habe ihm versprochen, dass er seine Strafe in der Schweiz verbüssen wolle. In seinem Heimatland habe er sich wohl «geläutert». Als er auf Einbruchstour ging, sei der Kosovare noch «jung und dumm» gewesen.

Ein Händedruck reicht nicht

Gerichtspräsident Peter Thurnherr führte in der Urteilsbegründung aus, dass heute, über zehn Jahre nach den Delikten, ein ordentliches Gerichtsverfahren nicht mehr sinnvoll und das abgekürzte Strafverfahren angebracht wäre. Der Angeklagte wolle zwar reinen Tisch machen, aber mit «einem Händedruck für die Staatsanwaltschaft» lasse sich die Deliktserie nicht erledigen. Er verdiene eine Strafe. Offenbar möchte sich der Mann nach der Verbüssung der Freiheitsstrafe in der Schweiz niederlassen. Hier wohnt seine Ehefrau mit dem gemeinsamen Kind. Ob sich sein Wunsch erfüllt, in der Schweiz bleiben zu dürfen, wird die Migrationsbehörde entscheiden müssen.