Ihr Lachen kündigt sie schon von weitem an. Und dann steht sie vor einem, lacht noch immer, was die Journalistin spontan an einen Springbrunnen denken lässt. Würde man diese Assoziation Anne-Cécile Gross zutragen, sie lachte wohl noch mehr und würde dann, weiter sprudelnd, das Stichwort aufgreifen. Assoziationen? Aber ja, solche hat die Dirigentin immer, wenn sie ausgefallene Konzertprogramme für das Jugendorchester Freiamt (JOF) konzipiert. Sie tippt an ihren Kopf: «Da, da drinnen habe ich so viele Ideen. Aber schliesslich steht je länger, je mehr ein Werk im Vordergrund und ich frage mich: Was passt noch dazu?»

So entsteht ein Programm wie «Barock Revival», das eine grosse Epoche wiederbelebt, indem sie diese kontrastiert mit Kompositionen der Moderne. «Krzysztof Penderecki und Henryk Mikolaj Górecki haben beispielsweise im selben Jahr, 1963, ‹Drei Stücke im alten Stil› geschrieben – aber wie unterschiedlich sind diese doch», sagt Anne-Cécile Gross in jenem schwärmerischen Ton, der erahnen lässt, weshalb ihr das Orchester und die ebenfalls anwesende 17-jährige Harfenistin Julia Püntener begeistert folgen: Die Dirigentin reisst mit, «und», meldet sich die Solistin zu Wort, «sie arbeitet in den Proben mit starken Bildern und

Emotionen, um Musik verständlich zu erklären».

«Nicht die Technik macht Musik»

«Julia ist umwerfend», wirft Anne-Cécile Gross ein, was die Angesprochene etwas verlegen werden lässt. «Doch, das ist so», beteuert die Dirigentin und untermauert ihre erste Einschätzung mit einer zweiten: «Julia hat eine ausserordentliche Reife.» Man dürfe jetzt bloss nicht nach Technik fragen, winkt die Dirigentin energisch ab und wartet erneut mit einem schönen Satz auf: «Nicht die Technik macht die Musik, sondern aus der Musik entwickelt sich die Technik.» Gross lacht – und wird dann ernst: «Julia sucht stets den musikalischen Geist.» Wenn das kein grosses, von Vertrauen und Wertschätzung sprechendes Kompliment ist. Kein Wunder, steht laut Anne-Cécile Gross am Anfang eines Programms immer dies: «Die Solistin soll sich extrem wohlfühlen dürfen.»

Obgleich noch sehr jung, weist die Schülerin der Kantonsschule Wettingen bereits eine lange Erfahrung mit einem Instrument auf, von dem sie sagt: «Es passt einfach zu meiner Persönlichkeit. Es kann alleine für sich stehen; man kann mit ihm ganz alleine ein Konzert bestreiten; man ist unabhängig.» Eine langwierige Suche danach gab es für Julia Püntener nicht: «Als ich fünf war, schaute ich mir auch Cello und Klavier an», erzählt sie, «aber dann entdeckte ich die Harfe». Liebe auf den ersten Blick? Oh ja. Zwar war für die Fünfjährige die klassische Harfe noch zu gross; dafür erwies sich die Keltische Harfe für die Sechsjährige zum Start als perfekt. Im Grunde kennt man die Antwort, doch man fragt Julia Püntener trotzdem: «Wollen Sie Musik studieren?» «Ja.»