Immer mehr Flüchtlinge wohnen in Wohlen, doch es gibt bei weitem nicht genügend Integrationsprojekte für sie. Schade, denn Freiwillige, die sich für sie einsetzen und mit ihnen Zeit verbringen möchten, gibt es scheinbar viele. Doch jetzt geht es voran: Am Samstag trafen sich 36 Freiwillige aus Wohlen und Umgebung zur Infoveranstaltung über den neuen Familientreff für Flüchtlinge. «Wir waren überwältigt, wir hätten nie mit so vielen Leuten gerechnet», freut sich Katharina Stäger, Projektleiterin der Integrationsplattform Toolbox und Organisatorin des Familientreffs. «Es kamen sogar zehn Männer, und das Alter war bunt durchmischt, das hat uns sehr gefreut.»

Bisher steht nur fest, dass jeden Montag die Räume des Vereins für Jugend und Freizeit für den Familientreff genutzt werden dürfen. Ausserdem wird der Treff für drei Jahre vom Swisslos-Fonds mit total 32 500 Franken finanziert. «Darüber hinaus sind wir offen für alle Ideen. Einige möchten mit den Flüchtlingen Sport treiben, andere kochen, basteln oder haben sich etwas im kulturellen Bereich überlegt. Die Ideen sprudeln. Es scheint, dass vor allem eine Stelle gefehlt hat, um die Freiwilligen zu vernetzen», so Stäger.

Familien, Frauen und Männer

Natürlich ist aber auch wichtig, zu erfahren, was die Flüchtlinge selber möchten. «Wir haben eine Gruppe von sieben Freiwilligen zusammengestellt, die nach den Sportferien, am 20. Februar, den ersten Familientreff leiten. Sie überlegen sich, wie wir die Flüchtlinge einladen sollen und was sie an diesem ersten Treffen anbieten möchten. Dann werden wir weitersehen.»

Die 36 Freiwilligen diskutierten vor allem auch, was sie für ganze Familien, für Frauen oder für Männer anbieten könnten. «An diesen Montagen wäre es beispielsweise möglich, dass sich tagsüber Familien mit Kindern treffen, während jemand mit den Männern abends Sport treibt», überlegt Stäger laut. Neben ihr kommt der Anstoss für den Familientreff von Jola Walczak, die selber weiss, wie es ist, neu ins Land zu kommen und niemanden zu kennen. Ausserdem wird das Projekt vom Verein Begegnung der Kulturen und dessen Präsidenten Thomas Leitch unterstützt. Mehr Infos gibt Katharina Stäger per Mail (info@toolbox.ch).