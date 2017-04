Der Bahnhof West in Bremgarten hat eine lange Geschichte. Er war vor 140 Jahren der erste Bahnhof im Reussstädtchen. Am 1. September wurde die Linie Wohlen–

Bremgarten als Zubringer zur Aargauischen Südbahn in Betrieb genommen. Treibende Kraft hinter dem Projekt war der Bremgarter Nationalrat Plazid Weissenbach, damals noch Generalsekretär der Schweizerischen Centralbahn. Weissenbach wurde 1901 der erste Direktor der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Die Wohlen-Bremgarten-Bahn (WB) hatte 1,3 Mio. Franken gekostet und war für Normalspur ausgelegt. 1902 gab es in Bremgarten einen zweiten Bahnhof in der Oberstadt, als die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) ihren Betrieb aufnahm. Die Lücke zwischen den beiden Bahnhöfen wurde vorerst mit einem Postkutschendienst und ab 1906 mit einem Postomnibus geschlossen. Erst 1912 konnte die Bahn nach dem Bau der imposanten Reussbrücke durchgehend von Dietikon bis Wohlen verkehren. Dazu hatte ein drittes Gleis nach Wohlen eingebaut werden müssen, weil die BDB bis heute auf Schmalspur fährt. Der Güterverkehr zwischen Wohlen und Bremgarten West wurde jedoch über die Normalspur abgewickelt. Bis 1987 konnten Güterzüge ab Bremgarten West auf Rollböcken auch auf den Mutschellen gekarrt werden. 2016 wurde das Normalspurgleis Wohlen–Bremgarten entfernt, jetzt gibt es nur noch die Schmalspur. (to)