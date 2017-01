Die Stelle sei zudem ein Teil der 450 Stellenprozent, die in der neuen Gemeindeordnung beschrieben seien. Die SVP nahm das zum Anlass, das Vorhaben zu bekämpfen. «Warten wir erst ab, ob am 12. Februar die Gemeindeordnung angenommen wird», erklärte Edi Brunner (SVP). Es sei in diesem Fall günstiger, die Arbeiten weiterhin extern zu vergeben, weil ja schon ein externer Experte eingearbeitet sei. Parteikollege Christian Lanz ergänzte: «Die Ressourcen der Bauverwaltung werden nicht vollständig genutzt. Solange da nicht aufgeräumt wird, werden wir keiner Stellenerhöhung zustimmen.»

Mehrheit sieht Sparmöglichkeit

Die Mehrheit des Rates sah im Vorschlag des Gemeinderats eine Möglichkeit, längerfristig Kosten zu sparen. «Wir müssen aber genau hinschauen, dass dadurch der Aufwand für Externe künftig sinkt», mahnte Thomas Geissmann (FDP). Und in Richtung SVP: «Einen Zusammenhang mit der neuen Gemeindeordnung gibt es nicht.» Das bestätigte Huwiler: «Im Bereich Hochbauten mit nur einer Person zu arbeiten, ist fahrlässig, die Stelle wird mit oder ohne neue Gemeindeordnung früher oder später wieder aufs Tapet kommen.» Mit 25 zu 11 Stimmen wurde die neue Stelle genehmigt, die Verträge wurden ohne Gegenstimme bei fünf Enthaltungen angenommen.

Weiter behandelte der Einwohnerrat die Instandsetzung von Flurwegen und genehmigte eine neue Heizungsanlage für das Schulzentrum Bünzmatt (az vom 24. Januar). Zudem sicherte er insgesamt 48 Personen das Gemeindebürgerrecht zu. Von den 52 Gesuchstellern hatte lediglich eine vierköpfige Familie die Voraussetzungen nicht erfüllt. Am Schluss ging es schnell: Das Postulat von Marco Palmieri (SVP) für die Zukunftsgestaltung des Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes (Kesd) wurde nicht überwiesen, jenes über eine Amtsenthebung von Gemeindeammann Walter Dubler wurde von Christian Lanz (SVP) zurückgezogen. Einer Diskussion über die Zentralstrasse stimmte die Mehrheit zu so später Stunde nicht mehr zu.