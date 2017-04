Die 43. Braunviehauktion am Mittwoch auf dem Horben könnte die letzte gewesen sein. Das sagt Hugo Abt, Präsident des Verbandes der Braunviehzüchter im Kanton Aargau. Gründe sind das sinkende Interesse einerseits auf der Anbieter-, andererseits auf der Käuferseite sowie eine andauernde schwierige Marktsituation. «In den letzten drei Jahren sind wir gerade noch so über die Runden gekommen, mit entscheidend für die Zukunft ist, wie es heute läuft», erklärte Abt vor der Auktion, an der gut 30 Tiere zum Verkauf angeboten wurden, davon allerdings mehr als die Hälfte von Abt selber. «Ich habe es auch getan, damit die Auktion zustande kam.»

Gute Erlöse

Nach der Auktion zeigte er sich zufrieden, zumindest was den Verkauf und die Erlöse anging. Die Kühe erzielten im Schnitt 3150 Franken, «mehr als letztes Jahr», die trächtigen Rinder 2710 Franken, die Jährlinge 2160 Franken und die Kälber 1025 Franken. «Letztere gingen schon lange nicht mehr über 1000 Franken.»

Also alles gut? Nicht ganz: «An dieser Auktion war die Stimmung besser als auch schon. Man kann sie deshalb als kleinen Lichtblick sehen, aber die Zukunft des Anlasses bleibt in der Schwebe», unterstrich Abt. Damit die traditionelle Horben-Auktion eine gewisse Zukunft hat, «müssen die Bauern Tiere bringen».

Bis Ende Februar nächsten Jahres müssten die Organisatoren von Braunvieh Aargau verbindlich wissen, ob und wie viele Tiere die Bauern bereit sind, auf den Horben zu fahren und anzubieten. Dann wird entschieden, ob es mit dieser Auktion weitergeht oder nicht. Falls sie fortgeführt wird, glaubt Abt allerdings nicht daran, dass sie langfristig noch Bestand haben wird. «Die Zeiten ändern sich eben.» Auch macht er sich keine Illusionen, dass sie vielleicht später wiederbelebt werden könnte: «Wenn sie einmal weg ist, dann ist sie weg».

Beliebter Anlass

Das wäre nicht nur für Verkäufer und Käufer schade, sondern auch für das Publikum, das auch dieses Jahr wieder beachtlich war. Die Horben-Auktion ist immer wieder auch ein Stelldichein der Bauern zum Fachsimpeln, zum gesellschaftlichen Austausch und für die nichtbäuerlichen Gäste ein spannendes Spektakel, wenn Gantrufer Bruno Furrer aus Mosen versucht, die Preise jeweils in die Höhe zu treiben. Seine Aufmerksamkeit erstaunt Laien immer wieder, kein noch so kleines Zeichen entgeht ihm, seine Sprüche kommen an und sind oft Unterhaltung pur. Wenn er «Zum ersten, zum zweiten und zum...» ruft, steigt die Spannung.

Dabei hat Furrer einen einfachen Tipp für zurückhaltende Käufer: «Fülle den Viehtransporter dicht, dann fallen sie während der Heimfahrt weniger um.» Sollte diese Braunviehauktion wirklich die letzte gewesen sein, dann verliert das Freiamt eine schöne Tradition und die Bauern eine Plattform, welche den Markt und die Preise widerspiegelt. Immerhin hat sie nochmals von herrlichen Frühlingswetter profitiert.