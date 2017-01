Der schwere Unfall hatte sich am 22. Dezember 2010 kurz nach 7 Uhr morgens und damit bei Dunkelheit ereignet. Es herrschte an diesem Morgen Nebel und die Fahrbahn war nass. Ein dunkel gekleideter Mann überquerte damals einen Fussgängerstreifen an der Bahnhofstrasse in Dottikon (AG). Er wurde dabei von einem von links kommenden Fahrzeug angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort erfasste ihn ein Mercedes Viano, der mit rund 30 km/h herannahte. Der Fussgänger wurde bis zum Stillstand des Viano mitgeschleift. Er erlitt tödliche Verletzungen.