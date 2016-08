Geniessen und dabei helfen, das war das Ziel des Picknicks in Weiss, das die Frauenorganisation Soroptimist International Club Bremgarten-Freiamt im Juni im prachtvollen Garten der Rosen Huber AG durchgeführt hat. «Dabei hat sich jeder Gast weiss angezogen, 10 Franken Eintritt bezahlt, sein eigenes Essen mitgebracht und stilvoll mit uns gepicknickt», erklärt Alice Carlino, eine der vier Organisatorinnen. Die rund 150 Personen waren aber auch zu einem guten Zweck versammelt: Viele spendeten neben dem Eintrittsgeld noch mehr, das alles der Organisation Tischlein deck dich zur Verfügung gestellt werden sollte.

Gestern konnten die Soroptimistinnen nun den freiwilligen Helferinnen und Helfern um Brigitta Hubeli einen Check über 5500 Franken überreichen. Diese sorgen mit der schweizweiten gemeinnützigen Vereinigung Tischlein deck dich dafür, dass Lebensmittel, die zwar noch gut, aber womöglich abgelaufen sind oder falsch verpackt wurden, nicht weggeworfen, sondern bedürftigen Menschen übergeben werden können. «Wir finden das eine sehr gute Sache, darum spenden wir das Geld gerne», so Soroptimistin Iris Küng.

Brigitta Hubeli, die «Tischlein deck dich» ursprünglich nach Wohlen geholt hat, ist begeistert über die grosszügige Spende. «Bei uns sind 40 Familien mit insgesamt rund 120 Menschen angemeldet, die jeden Mittwoch Esswaren bei uns abholen können. Das Geld geht aber nicht nur an uns hier in Wohlen, sondern an die Vereinigung insgesamt.» Spontan ist auch der Nesselnbacher Gemüsebauer Markus Humbel anwesend. Jede Woche liefert er 50 bis 100 Salatköpfe und anderes Frischgemüse. «Anstatt irgendwem Geld zu spenden, leiste ich meinen Beitrag so. Ich wurde so erzogen, dass man einander hilft», erklärt er und freut sich, die strahlenden Gesichter zu sehen. (aw)