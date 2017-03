Allerdings gab es noch keinen geeigneten Platz für die Skulptur. «Sie auf das Vordach unseres Betriebs zu stellen, wäre schade gewesen.» Als der Bau des Doppelkreisels zum Thema wurde, und die Stadt Bremgarten Firmen anschrieb, ob sie bereit wären, sich an einem Kreiselschmuck zu beteiligen, war der perfekte Platz gefunden. «Manchmal braucht es eine Weile, bis eine Idee gereift ist und in die Tat umgesetzt werden kann. In diesem Fall waren uns ich und mein Mann sofort einig, und das kommt nicht so oft vor», erzählt Bänninger lachend.

Tierischer Umzug

Timon Kobel, Leiter Marketing & Kommunikation, erinnert sich: «Wir waren die Einzigen, die sich gemeldet haben, und so war bald klar, dass wir für beide Kreisel eine Skulptur spenden möchten.» Die zweite ist ein Löwe, das Wappentier von Bremgarten, der einen Stuhl in der Pranke hält. «Es soll auch ein Dankeschön an die Stadt sein, die uns sehr gut aufgenommen hat, und mit der die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert.»

Um die Installation der Kunstwerke gebührend zu feiern, zogen am Donnerstag Vormittag Arbeiter von Hunn Gartenmöbel den Kreiselschmuck an Ort und Stelle – vorneweg liefen passend ein Esel, eine Geiss und natürlich Hund Patata. «Es ist gut zwei Jahre her, seit der Startschuss fiel», erinnert sich Kobel. «Jetzt haben wir uns sehr darauf gefreut, dass die Kunstwerke endlich ihren Platz einnehmen konnten. Auch André Gutknecht, der zusammen mit der Belegschaft seine Werke an ihren Standort beförderte und sie dort montierte, war die Freude anzusehen.

Skulpturen wiegen 300 kg

Der Kreiselschmuck besteht aus Alufolie, der mit Polyester und Glasfaser überzogen wurde. Als Abschluss folgte eine Schicht aus Eisenstaub – zum Anfassen wie Schmirgelpapier und für das Auge wie eine rostfarbene Eisenplastik. Der Eisenstaub ist eigentlich ein Abfallprodukt eines Eisenschmieds, das so recycelt werden konnte. Die Eisenstaubbeschichtung ist sehr langlebig und extrem stabil. Trotz Kunststoff wiegt jede der 4,5 Meter hohen Skulpturen um die 300 kg.