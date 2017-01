Nimmt man den Zunftbot der Heuröpfler zum Massstab, wird die Fasnacht 2017 in Sarmenstorf lustig, abwechslungsreich und – vor allem – ausgedehnt. Über drei Stunden hat es gedauert, bis mit dem 36-jährigen Thomas Meyer der neue Zunftmeister bekannt war und von Vereinspräsident Heinz Joho in das prestigeträchtige Amt eingesetzt werden konnte.

Mit der Fasnacht aufgewachsen

Als gebürtiger Villmerger ist Meyer mit der Fasnacht aufgewachsen. In Sarmenstorf, wo er mit Gattin Jacqueline und Tochter Ladina heimisch geworden ist, wirkt er seit 16 Jahren an vorderster Fasnachtsfront mit. Man kennt und schätzt ihn vor allem auch als versierten Musiker bei den Heuröpfel Guggern. Von daher kommt auch der Zunftmeister-Beiname «de Blöser». Seit 2008 ist er offizielles Mitglied der 1964 gegründeten Heuröpfel-Zunft.

Er werde mit Engagement und grosser Freude für eine stimmige Fasnacht 2017 sorgen, versprach das neue Fasnachtsoberhaupt. Durch die strenge närrische Zeit begleitet wird er von seinen beiden Schwestern Daniela und Anita als Ehrendamen. Höhepunkte der Heuröpfler-Fasnacht werden die legendäre Partynacht der Guggenmusik am 11. Februar sowie der traditionelle Heuröpfler-Ball am 24. Februar. Daneben nimmt die Zunft auch an verschiedenen Umzügen teil. Unter anderem am Jubiläums-Nachtumzug der einheimischen Fasnachtsgesellschaft Variété am Samstag, 25. Februar.

Pavel als Spitzen-Orangenwerfer

Bevor Thomas Meyer sich auf den Heuröpfel-Thron setzen durfte, wurde der letztjährige Zunftmeister Pavel Karpf («Pavel de Gärtner») in Ehren verabschiedet. «Was bleibt?», fragten sich die Moderatoren «Theo Heu» und «Alex Öpfel». «Wir haben von ihm gelernt, dass man mit einem Auto stets direkt vor die Türe fahren können muss und alles andere ‹Scheissdreck› ist. Und ja, als ehemaliger Profi-Fussballgoalie hat er die Orangen an den Umzügen so weit geschleudert wie wohl kein anderer Zunftmeister vor ihm.»

Karpf bedankte sich für die grosse Unterstützung an «seiner» Fasnacht. Kurz, intensiv und wunderschön sei sie gewesen: «Es war ein Erlebnis, welches mich bewegt hat. Ich durfte spüren, dass die Fasnächtler in Sarmenstorf im letzten Jahr noch einen Schritt weiter aufeinander zugegangen sind. Das ist wichtig für die Zukunft», sagte er.

Noch gar nicht auf der Welt war Pavel Karpf, als Hanspeter Meyer Heuröpfler wurde. Am Zunftbot ist er für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden.