Bereits nach der Gemeindeversammlung vor einer guten Woche zeichnete sich ab, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: Obwohl die Versammlung mit einem Zweidrittelmehr eine Tempo-30-Zone auf der Schul- und Unterdorfstrasse befürwortete, ja diese auf Antrag gar noch verlängerte, war der Entscheid alles andere als klar.

Die Befürworter hatten schlichtweg besser mobilisiert. Noch vor wenigen Monaten zeigte eine Konsultativabstimmung, die im Nachhinein für ungültig befunden wurde, dass die Gegner eine knappe Mehrheit hatten. Die Idee eines Referendums war schon am Aperitif nach der Wintergmeind zu vernehmen. So erstaunt es nicht, dass die SVP Zufikon nun die Federführung übernimmt und einen Urnenentscheid möchte.

Präsident Boris Sommer erklärt: «In dem Bereich wurde schon viel Geld in die Verkehrssicherheit investiert. Es ist übersichtlich und fussgängerfreundlich.» Zudem appelliere man an die Eigenverantwortung: «Ich habe selber Kinder und bringe ihnen bei, dass der Verkehr etwas Gefährliches ist. Man kann die Bürger nicht vor allem schützen – auch nicht die Kleinsten.» Der Aufwand stehe gegenüber dem Nutzen einer solchen Massnahme in keinem Verhältnis.

Obschon an der Gemeindeversammlung zwei Drittel der Anwesenden der Temporeduktion zugestimmt haben, sieht Sommer gute Chancen für ein Referendum: «Die IG Verkehr hat ihre Hausaufgaben gemacht und sehr gut mobilisiert. Es ist aber schon so, dass es auch viele Zufiker gibt, die mit der Massnahme nicht einverstanden sind.» Als Gegner von Tempo 30 werde man als böser Mensch hingestellt, der etwas gegen Kinder habe, sagt Sommer. Die SVP Zufikon muss nun knapp 300 Unterschriften bis am

3. Januar sammeln, damit das Referendum zustande kommt.

Seit langem Thema

Keine Freude an der Unterschriftensammlung dürfte die IG Verkehr haben. Sie hatte die Diskussion immer wieder lanciert: Mittels Initiative forderte die Gruppe Tempo 30, diese wurde aber nicht angenommen, weil laut Gesetz alleine der Gemeinderat zuständig ist. Deshalb wurde an der Gemeindeversammlung im Frühling ein Überweisungsantrag gestellt, der den Gemeinderat verpflichtete, an der Wintergmeind eine entsprechende Vorlage zur Abstimmung zu bringen.