In der Tat lief es danach dem Vize-Schweizer Meistervon 2015 wie am Schnürchen. Einer starken Qualifikation folgte ein unglaublicher Finallauf. Nach einem perfekten Start von Rang elf reihte er sich als Sechster hinter der Spitzengruppe ein. Zwischenzeitlich lag für ihn sogar Rang fünf in Reichweite. Entgegen jeder Alterslogik konnte er die Pace bis ins Ziel durchhalten. Der sechste Rang war schliesslich der verdiente Lohn für eine grandiose Leistung. Für Rang fünf fehlten nur rund drei Sekunden. Sieger des Klassikers wurde wenig überraschend Weltmeister Thomas Chareyre aus Frankreich. Aus Murianer Sicht hinterliess auch Patrick Tellenbach mit dem 13. Rang einen überzeugenden Eindruck.

Ein Jahr nach dem zweiten Gesamtrang in der Schweizer Meisterschaft verblüffte Müller als 50-Jähriger die Motorradsportwelt erneut. Dass der diesjährige Schweizer-Meisterschaft-Gesamtvierte zu solchen Leistungen fähig ist, überrascht in der Schweizer Szene niemanden mehr. Seit dem Auftritt in Belgien hat er sich aber auch international ein Denkmal gesetzt. «Für mich war Belgien der absolute Saisonhöhepunkt. Ich habe auf diesen Auftritt viele positiven Rückmeldungen erhalten, auch vom Ausland», erzählt Müller nicht ohne Stolz.

Nebenbei aufs Matterhorn

Gut möglich, dass ein anderes persönliches Highlight etwas zu dieser Leistung beigetragen hat. Im Sommer erfüllte sich nämlich der leidenschaftliche Berggänger einen lang ersehnten Wunsch. Während normaltickende Bergleute sich mit Wanderungen oder Bike-Touren begnügen, bestieg Müller das Matterhorn. Dass nun in seinem Hinterkopf die Eigernordwand herumschwirrt, zeigt auf, dass auch diese Sparte für ihn keine Grenzen zu haben scheint.

Für Müller kam dieser Erfolg im richtigen Zeitpunkt. «Meine Verträge laufen Ende Saison aus. Wie es weitergeht, weiss ich noch nicht.» Er könne sich vorstellen weitere zwei Jahre anzuhängen, fuhr er fort. «Dazu müssen aber alle Ausgaben abgedeckt sein», stellt er als Bedingung. Mit diesem Resultat hat er sich jedenfalls eine gute Verhandlungsposition erarbeitet.