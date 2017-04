Botschaft muss für sich sprechen

Eine Werbegruppe des Strohmuseums suchte im letzten Jahr Motive aus, die sich eigneten, auf den Kaffeerahmdeckeli aufgedruckt zu werden. Die Bilder mussten für sich selbst sprechen. Die Konsumenten sollten sofort erkennen, worum es geht: um die traditionsreiche Wohler Strohgeflechtindustrie, für die ungezählte Heimarbeiterinnen wundervolle Kunstwerke herstellten. Auf die Liste, die das Strohmuseum einreichte, schafften es daher die Strohhüte und die Garnituren, aber auch die Villa Isler, seit vier Jahren der Sitz des weltberühmten Strohmuseums.

Der aus Wohlen stammende Fotograf Felix Wey erhielt den Auftrag, die Motive zu fotografieren. Wey habe eine vorzügliche Arbeit geleistet, bestätigen die Museumsleiterin Anna Hegi und Christina Stauber, die im Museum für die Administration, die Öffentlichkeitsarbeit und zusammen mit einem Team für den Empfang zuständig ist. Finanziell unterstützten die Werbeaktion verschiedene Stiftungen, die Freunde des Strohmuseums und der Swisslos-Fonds des Kantons Aargau.

Viele schöne Motive eingereicht

«Ich bin überrascht über die vielen schönen Motive, die uns das Strohmuseum eingereicht hat», sagt Nancy Keller, Teamleiterin Marketing, Services und Konsumentendienst und Services bei Emmi. Jedes Jahr prodoziert Emmi sechs Serien der Kaffeerahmportionen mit Motiven aus den Gebieten Historie, Tiere, Natur, Kunst und Technik und Gebäude/Denkmäler/Architektur. Die Kaffeerahmportionen mit den Abbildungen aus dem Museum kommen ungefähr ab 22. Mai in die von Emmi bedienten Detailläden und Restaurants. Die Bilder auf den Kaffeerahmdeckeli dürften nicht zu «werberisch» daherkommen, sondern müssten diskret wirken, betont Nancy Keller. Das Strohmuseum habe diese Anforderung umgesetzt: Auf dem Deckeli ist über dem Bild

nur die Homepageadresse des Museums aufgedruckt.

Weitere Ausstellungen in Sichtweite

Nach der Generalversammlung der Freunde des Strohmuseums am 10. Mai feiert das Museum am 21. Mai den Internationalen Museumstag. Dieser segelt unter dem Thema «Mit Stroh werden Häuser gebaut». Wände aus Stroh, Holz und Lehm seien die perfekte «dritte Haut», hinterliessen einen nur kleinen ökologischen Fussabdruck und kosteten nicht die Welt, teilt das Museum in seiner Vorschau mit. Gast am Museumstag ist der Fachverband Strohbau Schweiz stroh + paille + paglia. Fünf Schulklassen nehmen ausserdem an der Sonderausstellung «Design total» teil. Die Klassen entwickeln zusammen mit Designern neue Produkte und Objekte, die von der Strohgeflechtindustrie inspiriert sind. Die Ausstellung wird am 6. Juli eröffnet.