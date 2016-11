Es ist in verschiedener Hinsicht eine ganz spezielle Baustelle. Da ist zum einen die Lage. Auf knapp 700 Metern Höhe am Hasenberg pfeift der Wind meist etwas heftiger als im Tal und die Temperaturen liegen tiefer. Anfang November ruhten die Arbeiten an der «Oase», dem auf rund 11 Mio. Franken veranschlagten Neubauprojekt der Stiftung Haus Morgenstern in Widen, fast eine Woche lang, weil der erste Schnee gefallen war.

Baustellen-Public-Viewing

Aufwendig sind auch die Sicherheitsmassnahmen. Der Betrieb des Heims läuft während der Bauzeit weiter.