«Bei dem Baum, der halb in die Strasse hineinragt, geht links ein kleiner Wildwechsel auf die Krete, dahinter ist es», erklärt Christian Meier. Er redet von einem Stechpalmenwäldchen, einem der grössten in der Region. Ein solcher Standort ist hierzulande ein sehr gut gehütetes Geheimnis, das manchmal nicht einmal die Förster preisgeben. «Jede Gruppe, die Stechpalmen für den Palmsonntag schneidet, hat ihr eigenes Plätzchen, das mit dem Förster abgesprochen ist. So kommen wir uns nicht in die Quere.»

Denn für Palmsonntag braucht es ganz schön viele Stechpalmenblätter, die zusammen mit Äpfeln an Drähten befestigt die sogenannten Palmen schmücken, die in der Kirche geweiht werden (siehe Artikel rechts). «Wir tragen schon etwa fünf Bündel à 15 bis 20 Kilo Stechpalmen aus dem Wald», sagt er. Und das, obwohl die Stechpalme zu den geschützten Pflanzen zählt? Dürfen die das?

Kanton sagt: Ja, sie dürfen

In der kantonalen Naturschutzverordnung, die eine Liste mit geschützten Arten enthält und die Stechpalme einschliesst, steht: «Es ist untersagt, Pflanzen dieser Arten zu beeinträchtigen oder in ihrem Bestand zu vermindern, namentlich zu pflücken, auszugraben, auszureissen, wegzuführen, anzubieten, zu verkaufen, zu kaufen oder sonst wie zu vernichten.» Ist das Stechpalmenschneiden für den Palmsonntag also illegal? Nein, gibt Thomas Egloff, Fachbereichsleiter der Sektion Natur und Landschaft beim Kanton, Entwarnung: «Das Abschneiden weniger Äste an vitalen Individuen dieser Art, vor allem an Orten, wo sie einen Bestand bildet, ist nicht als Beeinträchtigung zu qualifizieren.»

Schmunzelnd fügt er hinzu: «Es ist spannend, die Stechpalmen wurden ja schon immer für Palmsonntag geschnitten, und ich bin seit Jahren hier, aber diese Frage wurde mir noch nie gestellt.» Auch Christian Meier ist froh, nun die offizielle Erlaubnis des Kantons zu haben. Er hat sich bisher auf die Anleitung des Försters verlassen – und das hat sich ja nun als vollkommen in Ordnung herausgestellt.

Eine Heidenbüez

Doch wofür brauchen die Männer so viele Stechpalmenzweige? «Eine Zeit lang war das Palmenbinden bei uns fast ausgestorben, der Brauch drohte verloren zu gehen», erinnert sich Christian Meier. «Heute gehört es aber zur Tradition, dass am Samstag vor Palmsonntag alle Erstkommunikanten und viele andere Kinder mit ihren Familien im Pfarreiheim Palmen basteln. Es soll über ein Dutzend Palmen geben. Ich finde das wunderbar – aber jemand muss die Palmzweige aus dem Wald holen.»

Er mache das gern, obwohl es eine Heidenbüez sei. Diesmal hat er Hilfe von Jürgen Hofmann. Auch ihm macht die Arbeit Spass, obwohl er den Brauch früher gar nicht kannte, denn er ist nicht katholisch: «Ich gehöre eigentlich der protestantischen Kirche an, aber weil meine Frau in der katholischen Kirchenpflege ist, habe ich da mittlerweile viele Freunde und helfe gerne mit», sagt er vergnügt, während er mit der Rebschere und dicken Handschuhen vorsichtig einen weiteren Zweig eines Stechpalmenbusches abschneidet.

Die Blätter werden anschliessend von Hand von den Ästen getrennt, denn nur sie kommen an die Palme. «Es gibt Tricks, die die Arbeit erleichtern, damit man beispielsweise nicht jedes Blättchen einzeln abpflücken muss», weiss Meier aus Erfahrung. Er erinnert sich gut an früher: «Es ist also nicht so, dass wir damals immer unzählige Palmen in der Kirche hatten. Oft schon. Aber als ich etwa zehn Jahre alt war, war ich einmal der Einzige mit einer Palme an Palmsonntag. Dennoch ist der Brauch bis heute nicht ausgestorben, das freut mich sehr.»