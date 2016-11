Der mehrstündige Ausflug am Sonntag führte vorerst nach Luzern und von dort aus via Sursee und Zofingen wieder zurück nach Wohlen. Zusammengestellt worden war der Zug mit Wagen des Vereins Swiss Classic Train, der vorwiegend historische Fahrzeuge der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn pflegt und diese auch regelmässig bewegt. Im Einsatz stand am Sonntag auch ein wunderschöner alter Speisewagen.

Rund 150 Gäste hatte Bruno Breitschmid zu dieser Sonderfahrt geladen, darunter auch geistig und körperlich behinderte Menschen von der Freiämter Stiftung für Behinderte, Integra. Wie viel er sich diesen speziellen Geburtstag hat kosten lassen, macht Bruno Breitschmid nicht öffentlich: «Es hätte für eine lange Kreuzfahrt gereicht», schmunzelte er.