Der in Muri aufgewachsene Berufs-Helikopterpilot bei der Schweizer Armee hat Erfahrung mit der Brandbekämpfung, nicht nur in der Schweiz. Er war beispielsweise im Einsatz gegen die verheerenden Busch- und Waldbrände im Norden Israels 2010, die als die grössten in der Geschichte des Landes gelten. Für besonders gefährlich hielt er auch diese Löscheinsätze nicht. Bei den Flügen hatten die Schweizer Piloten einen israelischen Kollegen im Cockpit, der die Verhältnisse kannte und hebräische Anweisungen ins Englische übersetzte.

Jetzt ist Hügli wieder zu Hause in Boswil, bei seiner Frau Conny und den beiden Kindern Alessia (6) und Alia (9). In der «dienstfreien Zeit» kann er die Tage mit ihnen geniessen, muss aber los, «wenn wir gebraucht werden». Das verstehen Frau und Kinder, wie er versichert, auch wenn einmal ein Einsatz in der Zeit zwischen Weihnacht und Neujahr fällt.