2012 wurde das Fischereigesetz aber neu geregelt, seither werden die Pachtreviere vom Kanton öffentlich ausgeschrieben. Wer sich für ein solches Revier bewerben will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Zum einen muss die Verbundenheit zur Region nachgewiesen werden, zum anderen sollten sich Pächter um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Jugendförderung kümmern. «Da sind Vereine sehr gut geeignet. Trotzdem können auch Privatpersonen ein Revier pachten, dafür bietet sich dann vermutlich eher ein kleineres an», so Koch.

Für Jugend und Umwelt

Er selbst sei durch einen Kollegen zum Angeln gekommen, berichtet er: «Das ist für mich ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit als Leiter Produktion Betonwerke.» Für die Natur habe er sich aber schon immer interessiert und deshalb ursprünglich auch Forstwart gelernt. Vor zehn Jahren sei er dann in den Sportfischer-Verein eingetreten und seit ein paar Jahren dessen Präsident. «Wir sind nur Gäste am Wasser und sollten uns dementsprechend verhalten», betont er. In diesem Sinne agiert der Verein auch in Sachen Jugendförderung, dafür gibt es jedes Jahr eine Jungfischer-Veranstaltung. «Wir möchten die Kinder und Jugendlichen raus in die Natur holen. Beim Anlass gibt es Spiele, aber auch die Erfahrung, selber Fische im Weiher angeln zu können. Wer Lust hat: Am 11. Juni ist der nächste Anlass.»

Auch der Umweltschutz ist für den Verein sehr wichtig. «Ganz besonders stolz sind wir auf unseren Bestand an einheimischen Edelkrebsen», so Koch. Allgemein seien diese zwar nicht gefährdet, aber doch an vielen Stellen rar. Im Steffetsmösli durften sie nicht mehr geangelt werden, damit sich der Bestand vermehren konnte. «Dann haben wir einen Teil gefangen, und der Kanton hat sie woanders neu angesiedelt. Es war eine tolle Sache, dass wir hier mithelfen konnten.»

Zwei Aufseher, ein Gewässerwart

Im Steffetsmösli gebe es ausserdem Hechte, Karpfen, Schleien, Egli und einige Arten mehr. Natürlich seien sie essbar, nur der Verkauf sei nicht gestattet. Der Vereinspräsident betont: «Es gehört zu unseren Aufgaben als Pächter, darauf zu achten, dass die Fischerei vernünftig abläuft. Für unser Revier haben wir die Aufsichtspflicht.» Um diese zu gewährleisten, stellt der Verein zwei Aufseher und einen Gewässerwart. «Das sind quasi meine Augen am Wasser», führt Koch aus. Sie achten auf Wasserstand, Umgebung und darauf, ob das Gewässer verschmutzt ist.

Ein wichtiger Punkt sei auch die Statistik: Über jeden gefangenen Fisch werde Buch geführt, um eine Übersicht über die Bestände zu haben. Ausserdem überprüfen die Aufseher auch das Angelgerät der Vereinsmitglieder: Widerhaken sind verboten. «Einfach so angeln geht natürlich nicht», erläutert Patrik Koch, «ganz wichtig ist der Sachkundenachweis.» (siehe Kasten rechts) Dafür müsse man einen Kurs besuchen und eine Prüfung ablegen. «Da lernt man, wann welche Fische Schonzeit haben, wie man den Fischen beim Angeln möglichst wenig Leid zufügt und auch, wie man sich am Wasser zu verhalten hat.»

