Der Sinser Gemeindeammann Josef Huwiler findet klare Worte zur geplanten Schliessung des SBB-Billettschalters in seiner Gemeinde: «Da werden zwar laufend Gewinne erwirtschaftet, aber das Angebot abgebaut, das kann es doch nicht sein.» Der Gemeinderat Sins ist mit dem Vorgehen der SBB nicht einverstanden und will sich mit einer Eingabe für die Erhaltung der bisherigen Dienstleistung starkmachen. «Alles will man automatisieren, die Manager stehen nicht mehr mit den Füssen auf dem Boden.»

Sinkender Absatz

Die SBB sehen das anders. Das Unternehmen arbeitet aktuell mit 52 Partner-Verkaufsstellen zusammen: Die Vertriebspartner «Migrolino», «Die Post» und «Valora» sowie die privaten Stationshalter vertreiben im Auftrag der SBB ein reduziertes Billett-Sortiment. Der Anteil dieses Kanals am Gesamtabsatz sei über die letzten Jahre kontinuierlich gesunken und habe zuletzt deutlich unter einem Prozent gelegen, halten die SBB in einer Mitteilung fest. Im Gegensatz dazu würden die elektronischen Vertriebskanäle der SBB (online und mobile) stark wachsende Absatzzahlen aufweisen. Allein im vergangenen Jahr seien via Internet und Mobile-App 40 Prozent mehr als im Vorjahr oder insgesamt rund 18 Millionen Billette verkauft worden. Die SBB nehmen nun das Auslaufen der Verträge mit den privaten Stationshaltern Ende 2017 zum Anlass, um per 1. Januar 2018 aus dem Billettverkauf durch Dritte auszusteigen. Damit könnten Vertriebskosten von rund 5 Millionen Franken jährlich eingespart werden.

Neue App und Automaten

Die SBB wollen sich auf ihre eigenen Vertriebskanäle fokussieren und diese weiter entwickeln, wie sie festhalten. Den Reisenden würden an allen Bahnhöfen rund um die Uhr Billettautomaten zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werde gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden eine neue Version der Mobile-App entwickelt. Weitere Beratungsmöglichkeiten bestünden am nächstbedienten Bahnhof.