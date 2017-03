Sozialhilfe mittlerweile gestrichen

In der Folge wurden dem 22-Jährigen die Sozialleistungen gekürzt und schliesslich ganz eingestellt. Dagegen legte er – mit Unterstützung eines (Gratis-)Anwalts – Rekurs ein. Die Sache hat sich seit August 2016 hingezogen und der Gemeinde Tägerig viel administrativen Aufwand verursacht. Wegen der aufschiebenden Wirkung konnte der Mann weiterhin gut leben. Ohne zu arbeiten, notabene.

Bis vor wenigen Tagen: «Wir haben Recht bekommen und vor drei Tagen die Zahlungen eingestellt», erklärt Matthias Moser. Zum Entscheid der Rekursbehörde beigetragen habe wohl auch, dass der Mann sich um jegliche Auflagen foutiert habe: «Er hat sich weder irgendwo um eine Arbeitsstelle beworben, noch sind er und seine Freundin aufgetaucht, als wir das Paar zusammen mit anderen Sozialhilfebezügern zu einem Arbeitseinsatz in der Gemeinde aufgeboten haben.»

Die Freundin des Mannes beantragte übrigens am gleichen Tag in Tägerig Sozialhilfe, als sie volljährig geworden war. Nachdem das Paar Ende Februar aus seiner Wohnung geworfen wurde, weil sie die Miete nicht bezahlt hatten, ist sie aus der Gemeinde verschwunden. In der Zivilschutzanlage dreht ihr Freund allein Däumchen. Was weiter passiert, ist offen: «Mittlerweile hat sich auch die Bewährungshelferin des Mannes gemeldet. Zum ersten Mal, seit ihr Mandant bei uns ist», sagt Moser. «Wir werden ihr erklären, dass er nur vorübergehend in der Zivilschutzanlage wohnen darf und bald seine Koffer definitiv packen muss.»