Sie ist Feuer und Flamme für ihren Beruf. Hat sie einmal begonnen, übers Schwimmen mit Babys und Kindern zu reden, beginnen Nadja Winters Augen zu leuchten. Sie hat so viele Ideen, so viel zu sagen. Selten hätten Eltern so viel Hautkontakt und ungestörte, handylose Zeit mit ihren Kindern wie beim Schwimmen, schwärmt sie. Vor allem aber will sie eines: Dass Kinder schwimmen lernen und Eltern wissen, wie wichtig das für ihren Nachwuchs ist.

Doch nicht jedes Kind müsse deshalb Schwimmkurse besuchen, findet die ausgebildete Schwimmlehrerin. Um es auch Laien leichter zu machen, ihre Kinder selber zu unterrichten, hat die 30-Jährige nun ihr Lehrbuch «Gumpifrosch lernt schwimmen» herausgebracht. Es ist bereits die zweite Auflage, enthält jede Menge Erfahrungen aus der Praxis und ist das einzige Lehrmittel, das sich am Schweizer Schwimmlehrsystem mit den Krebs-, Seepferdchen- und Froschabzeichen orientiert.

Es ist in Zusammenarbeit mit Swimsports.ch, dem Schweizer Kompetenzzentrum Schwimmsport und Wasserfitness, entstanden und findet vom Wallis bis Schaffhausen grossen Absatz. Dabei wollte Nadja Winter doch ursprünglich einfach nur mit ihrem Sohn ins Kleinkinderschwimmen, nachdem ihnen das Babyschwimmen so viel Spass bereitet hatte.

«Der schönste Beruf der Welt»

Lange arbeitete die heute selbstständige Schwimmlehrerin und Autorin als Pharmaassistentin. Vor sieben Jahren zog sie mit ihrem Partner nach Glarus, bekam drei Kinder und gab ihren Job auf. «Mit meinem zweiten Sohn war ich dann im Babyschwimmen, was uns sehr gefallen hat.» Einen anschliessenden Kleinkinderschwimmkurs gab es damals in Glarus jedoch nicht.

«Das fand ich sehr schade, also habe ich mich erkundigt, was es dazu alles braucht.» Bald schon machte die junge Mutter, die lieber anpackt, als sich zu beschweren, selber eine Schwimmschule auf. «Den Rettungsschwimmerkurs hatte ich schon aus meiner Zeit in der Jubla in Wohlen.