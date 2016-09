Unten sieht man schon, was oben noch erstellt wird: Beim Wissenbach in Boswil wird nicht nur der Hochwasserschutz gewährleistet, sondern viel Wert auf eine naturnahe Gestaltung des Bachlaufs gelegt. Boswil wird sogar einen schönen Teich erhalten. Beim Zusammenfluss von Wissen- und Forstbach entsteht ein Geschiebesammler, der nicht nur den Bachlauf darunter bei einem Hochwasser von Geröll freihält, sondern zusätzlich zur Aufwertung des ganzen Quartiers beiträgt. «Selbstverständlich wird man darin schwimmen können», sagt Christoph Eggimann, Projektleiter Wasserbau bei der kantonalen Abteilung Landschaft und Gewässer.

Bachsohle abgesenkt

Gestern Vormittag flossen rund 40 Liter Wasser pro Sekunde bei der Volg-Brücke im Bett des Wissenbachs. Hier zeigt sich schön der fertige Ausbau: In einer Niederwasserrinne, welche den Bachlebewesen die freie Durchgängigkeit und damit Vernetzung garantiert, murmelte das Wasser grossen Steinen entlang und zwischen Kiesansammlungen Richtung Bünz. Bei einem 100-jährlichen Hochwasser wird diese Stelle, wie am Ende des Ausbaus der ganze Wissenbach, 22 000 Liter Wasser pro Sekunde schlucken können, weil die Bachsohle abgesenkt wurde. Das U-Profil des Baches weist eine Tiefe von 2,5 Metern auf. «Wir verbauen Natursteinblöcke, wo es möglich ist, und betonieren dort, wo es notwendig ist oder wir für die Steine keinen Platz haben», erklärt Eggimann. Am liebsten würde er nur Steine verbauen, weil das günstiger ist. Sieben Brücken gewährleisten den Anwohnern den Weg über das Gewässer.