Walter Dubler, ehemaliger Gemeindeammann von Wohlen, war regelmässiger Gast im «Chäber» und ein langjähriger Freund von Irma Koch. Im Gespräch mit dem Regionalsender Tele M1 erklärt er, dass er sich immer gerne in die Traditionsbeiz begab, wenn es ihm mal nicht gut ging: «Ich war dann viel aufgestellter», erinnert er sich und fügt hinzu: «Das lag allerdings nicht am Alkohol, sondern vielmehr an der tollen Stimmung und der Art der Wirtin.»

Für Irma Koch bedeuteten ihre Gäste ihr Leben. In einem früheren Interview mit Tele M1 erklärte sie denn auch bestimmt: «So lange der Herrgott mich hierlässt, werde ich wirten.»

Für ihr Engagement wurde die «Chäber»-Wirtin im Alter von 85 Jahren mit dem Titel «Aargauerin des Jahres ausgezeichnet. Damals ebenfalls für den Titel nominiert, war Johannes Muntwyler, Direktor des Zirkus Monti. Auch er wird Irma Koch schmerzlich vermissen, wie er gegenüber Tele M1 erwähnt: «Sie ist ein Stück Wohler Geschichte und wird es immer bleiben.»