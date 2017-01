Immer mehr Flüchtlinge wohnen in Wohlen und Umgebung, doch Möglichkeiten, wo sie Schweizer oder andere Flüchtlinge treffen können, gibt es noch kaum. Die Polin Jola Walzcak kennt das Problem.

Als sie vor Jahren nach Wohlen kam, kannte sie niemanden. «Ich war oft allein», erinnert sie sich. Doch dann hat sie bemerkt, dass es auch anderen so geht wie ihr. Heute setzt sie sich genau für diese Menschen ein: Sie leitet den 1-2-3-Treff für Mütter mit Kindern, den monatlichen Frauentreff, wo sich Urwohlerinnen und Neuzuzügerinnen kennenlernen und austauschen können, und hilft auch beim Café International mit.

Doch dass Flüchtlinge noch kaum Platz in diesen Angeboten haben, ist ihr schon seit längerem aufgefallen. «Das soll sich jetzt aber ändern.»

Im Frühling 2016 erfuhr Katharina Stäger, Projektleiterin der Integrationsplattform Toolbox Freiamt, dass der Swisslos-Fonds neu auch Projekte für Flüchtlinge unterstützt. «Da wussten wir, dass es jetzt Zeit ist für Jolas Idee», erinnert sie sich. Sofort erarbeiteten die beiden Frauen das Projekt Familien-Treff und reichten es beim Swisslos-Fonds ein.

32 500 Franken

Anfang Dezember 2016 erfuhren sie, dass der Familien-Treff eines von 42 Projekten ist, die unterstützt werden. «Wir erhalten für die nächsten dreieinhalb Jahre insgesamt 32 500 Franken», freut sich Stäger.

Als Trägerverein konnte sie Begegnung der Kulturen von ihrem Projekt überzeugen. «Wir waren sofort begeistert, das Projekt passt hervorragend zu unserem Verein», erinnert sich Thomas Leitch, Präsident und SP-Grossrat.

«Und was ich besonders schön finde: Kein Rappen stammt aus Steuergeldern, denn das ist es, worüber sich viele Leute bei solchen Projekten oft aufregen.»

Die Ideen sprudeln

Jetzt wollen die Initiantinnen so bald wie möglich beginnen. Am Samstag, 14. Januar, haben sie deshalb ihr erstes Treffen für Freiwillige und Interessierte anberaumt. «Ziel ist es, dass Flüchtlinge regelmässig einen Ort haben, wo sie sich mit Schweizern und anderen Flüchtlingen treffen können, wo sie reden, mit den Kindern spielen, Fragen stellen, Deutsch lernen und auch ihren Hobbys nachgehen können», so Stäger. «Darum suchen wir Freiwillige, die Lust haben, mit den Flüchtlingen Zeit zu verbringen.»

Es soll ein Geben und Nehmen sein, halten die Frauen fest. «Die Flüchtlinge können vieles, nur haben sie oft keinen Ort, um es auszuleben oder mit anderen zu teilen», weiss Jola Walzcak.

«Wir möchten Freiwillige finden, die vielleicht auch Lust haben, mit den Flüchtlingen zu kochen, zu musizieren, Sport zu treiben oder einfach Spiele zu spielen und zu reden. Es ist so vieles möglich, denn es kommen so viele Kulturen zusammen.»

Nach den Sportferien soll es losgehen, falls alles klappt. Dafür können die Räumlichkeiten des Vereins für Jugend und Freizeit (VJF) in Wohlen genutzt werden. «Wir möchten jeweils am Montag hier einen Treffpunkt anbieten können, denn dann ist der VJF geschlossen.

Je nachdem, wann die Freiwilligen Zeit haben, können den ganzen Tag lang Aktivitäten durchgeführt werden», erzählt Katharina Stäger erfreut. Jola Walzcak ist begeistert: «Das wäre perfekt.» Durchgeplant sei aber noch nichts.

«Mehr werden wir am Samstag erfahren, wenn die knapp 20 Freiwilligen, die sich bereits angemeldet haben, ihre Ideen vorbringen», erklärt Stäger und fügt hinzu: «Es dürfen aber gern auch Interessierte ohne Anmeldung dazukommen.»

Infomorgen für Freiwillige für das Projekt Familien-Treff: Samstag, 14. Januar, 10 bis 12 Uhr, Kulturbeiz, 1. Stock.