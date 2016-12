Die vier Familien unterstützen mit ihrem Einsatz die Aktion »Jeder Rappen zählt» (JRZ) von SRF. Am Sonntag ging es dann nach Luzern, um die Kollekten persönlich an die Moderatoren in der «JRZ»-Glasbox zu übergeben. Lorine Wobmann, eine der engagierten Kinder hat selber während zehn Tagen für diesen Stand gebastelt und freut sich, nun einen persönlichen Beitrag leisten zu können. Neun lange Stunden stand sie mit ihren Kolleginnen am Samstag in der nebligen Kälte. Doch sie wusste, dass sich jede einzelne Minute lohnte. Selbstverständlich hoffte die Primarschülerin auf einen möglichst grossen Ertrag und zählte nach jeder neuen Spende das Total nach. Und mit jedem Batzen wurde das Lächeln der Kleinen grösser. Denn jeder Rappen (wird ge-) zählt!

Mit seinem Einsatz ist Felix Kutter Teil einer globalen Solidarisierung zur Unterstützung von Kindern, die ohne Familie auf der Flucht sind. Ein Projekt, das ihm als Familienvater sehr am Herzen liegt. «Man sollte in der Weihnachtszeit erst recht versuchen, etwas Gutes zu tun.»

Die «JRZ»-Glasbox steht noch bis zum 23. Dezember in Luzern. Weitere Infos zur Spendenaktion finden Sie auf der Homepage von srf.ch.