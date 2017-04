Die Zeiten, wo im Seniorenzentrum Obere Mühle in Villmergen im stillen Kämmerlein gefaustet wurde, sind vorbei. Heute sollen alle wissen, was hinter den Glasfassaden geschieht. Über ihre neueste Errungenschaft sind die Verantwortlichen gar so stolz, dass sie sie in den Himmel steigen lassen: «Wir tragen unser neues Logo in die Welt hinaus», steht auf Kärtchen, die an unzähligen weissen Ballons gestern Mittwoch von Bewohnerinnen und Pflegern fliegen gelassen wurden. Jeden Ballon zierte eine blaue Rose samt dem neuen Namen «Obere Mühle Villmergen – Menschen im Zentrum». Mike Lauper, Präsident des Altersheimvereins Villmergen/Dintikon, erklärt: «Dieses Jahr feiern wir gleich zwei Jubiläen: 50 Jahre Altersheimverein und 40 Jahre ‹Obere Mühle›. Da gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um auch unseren Auftritt nach aussen neu zu gestalten.»

Team ist komplett

Die «Obere Mühle» sei nicht einfach ein «Wohnen mit Service», das würde ihnen nicht gerecht, denn wie der Untertitel sagt: «Bei uns stehen Menschen im Zentrum, und zwar sowohl die Bewohner als auch die Angestellten und jeder, der durch unsere Türen ein und aus geht», verdeutlicht Lauper.

Um all das zu gewährleisten, war es wichtig, das Team zu komplettieren, «und zwar mit Menschen, die alle am selben Strick ziehen». Einer davon ist Mirko Nenner, der am 1. Juni als neuer Leiter Pflege und Betreuung anfangen wird. «Wir glauben, er passt sehr gut zu uns, denn sein Ruf als guter Teamplayer und Experte in verschiedenen Bereichen, die für uns wichtig sind, eilt ihm voraus», sagt Lauper über den 35-jährigen Deutschen. Die bisherige Leiterin, Violetta Kostic, wird extra einen Monat länger bleiben, um ihm die Arbeit sauber zu übergeben. «Anschliessend will sie einen weiteren Karriereschritt machen», sagt Lauper und versichert, Kostic habe in gegenseitigem Einvernehmen gekündigt.

Die Wohngruppe 3 wird künftig von Gabriela Kuoni geleitet, «sodass auch hier wieder Ruhe einkehren wird», ist Lauper überzeugt.

«Walk of Fame» und ein Buch

Um das 40-jährige Bestehen der «Oberen Mühle» zu feiern, die am 8. Juli 1977 eröffnet wurde, gibt es nicht nur ein grosses Festwochenende vom 1. bis 3. September, sondern auch eine bleibende Erinnerung: den «Walk of Fame». «Auf dem Weg vom Kiesparkplatz zur Terrasse lassen wir Steine gravieren, und zwar mit Namen und Daten aller Persönlichkeiten, die sich für die ‹Obere Mühle› verdient gemacht haben.» Weil der Name «Walk of Fame» aber überhaupt nicht zu Villmergen passt, lanciert das Seniorenzentrum bis zum 31. Mai einen Namenswettbewerb.

Auftakt zu den Festlichkeiten wird neben der Ballon-Aktion die 40. Mitgliederversammlung am 10. Mai sein. Dort wird Lauper aufzeigen, dass das Zentrum finanziell sehr gut dasteht. Das grosse Geburtstagsgeschenk wird dann am 23. August verteilt, dann erscheint die gut 100-seitige Festschrift, für die der Villmerger Historiker Josef Kunz derzeit die Archive durchstöbert.