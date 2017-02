Das Seniorenzentrum hat einige turbulente Monate hinter sich und ein lebhaftes Jahr vor sich: Die neue Führung unter der Leitung von Altersheimvereinspräsident Mike Lauper, Heimleiterin Marianne Busslinger und Berater und Projektleiter Manfred Breitschmid hat den Laden im Griff. Wichtige Anpassungen im Betriebskonzept sind umgesetzt, das Projekt einer Öffnung nach aussen auf gutem Weg.

Das neue Servicepaket für die Alterswohnungen stösst laut Busslinger auf Anklang; bereits seien drei Verträge unterschrieben. Auch mit dem geplanten Mahlzeitendienst für Senioren ist man einen Schritt weiter. «Die Planung für unsere neue Strategie ‹Wohnen und Dienstleistungen› ist rollend», erklärte Mike Lauper, «der Wechsel vom typischen Pflegebettenbetrieb hin zum vielseitigen Anbieter von Dienstleistungen ist eine langfristige Sache. Wir hinterfragen, was bei der heutigen Seniorengeneration gefragt ist, und prüfen dann, welche Möglichkeiten wir haben, entsprechende Konzepte umzusetzen.»

Konkret im Gang sind bauliche Anpassungen im Erdgeschoss, unter anderem die Verlegung des Haupteingangs auf die südliche Seite des Gebäudes. Weiter verfolgt wird auch die Idee eines Ergänzungsbaus, in dem altersgerechte, alternative Wohnformen angeboten werden könnten.

Chilbi mit der Musikgesellschaft

Gesucht wird zurzeit eine neue Leiterin Pflege und Betreuung. Violeta Kostic, die seit Mitte 2014 im Heim tätig und massgeblich an der Schaffung der neuen Strukturen im Pflegebereich beteiligt gewesen ist, orientiert sich ab Ende April neu. «Die Nachfolgeregelung ist nicht einfach, aber es sind bereits einige erfolgversprechende Bewerbungen da», sagte Lauper dazu.

Ebenfalls im Gang sind die Vorbereitungen für den im Herbst geplanten Jubiläumsanlass der Institution: «40 Jahre sind an sich nichts Besonderes. Aber wir haben den 25. Geburtstag und auch den 30. nicht gefeiert. Dafür freuen wir uns jetzt umso mehr auf das 40-Jahr-Jubiläum.»

Für das geplante Festwochenende vom 1. bis 3. September spannt die «Obere Mühle» mit der Musikgesellschaft zusammen. «Wir haben uns gefunden, weil sich der von uns ins Auge gefasste Termin mit der traditionellen Chilbi der Musikanten überschnitten hat. Jetzt machen wir gemeinsam ein Konzept, die Chilbi findet auf dem Areal des Seniorenzentrums statt», erklärte Lauper. Vorgesehen sind verschiedenste Aktivitäten für Alt und Jung, vor allem auch Rundgänge durch das Heim. Die Veranstaltung soll nicht zuletzt auch dazu dienen, die angestrebte Öffnung nach aussen noch einen Schritt weiter zu bringen.

Geschichte wird aufgearbeitet

Das Chilbi-Wochenende ist nicht die einzige geplante Jubiläumsaktivität. Von März bis November sind verschiedene Vorträge geplant. Der erste am 15. März von Alexandra Abbt zum Thema Fastenzeit. Bereits in Vorbereitung sind auch Aktionen zur Mitgliederwerbung und auch die Generalversammlung vom 10. Mai wird im Zeichen des Jubiläums stehen. Hier wird mit der Festlegung der neuen Vereinsstruktur jedoch nicht nur die Vergangenheit ein Thema sein, sondern vor allem die Zukunft.

Schaffen will der Verein im Laufe des Jahres zudem einen «Walk of Fame», einen Weg, auf dem für alle Personen, die sich um die «Obere Mühle» verdient gemacht haben, ein gravierter Stein gesetzt wird. Für den Weg wird über einen Wettbewerb noch ein Name gesucht.

Und zu guter Letzt ist auch der renommierte Villmerger Historiker Josef Kunz in das Jubiläum involviert. Er hat die Geschichte des Alterszentrums in Buchform aufgearbeitet. Das 100 Seiten starke Werk mit vielen, auch historischen, Fotos wird am 23. August vorgestellt und an alle Interessierten gratis abgegeben.