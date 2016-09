«Es war wie eine Hochgebirgstour mit vielen Highlights, aber auch sehr viel Anstrengung. Ich brauche eine Pause. Danach darf es vielleicht einmal das Mittelland oder die Voralpen sein», fasst Schulleiter Dani Burg seine Zeit im Schulverband Reusstal zusammen. 2012 kam er als Fachlehrer nach Niederwil, übernahm 2013 die Schulleiterstelle der Oberstufe, baute den Schulverband auf und leitete diesen seit August 2014.

«Die grössten Hürden für den Verband haben wir bereits genommen, dennoch ist es einfach zu viel geworden.» Besonders einschneidend sei, dass der Verband, der Fischbach-Göslikon, Niederwil, Künten, und Stetten umfasst, sich auf zwei Schulstandorte (Niederwil und Stetten) verteilt. «Das bedeutet geteilte Administration, aber Lehrerschaft, Eltern, Hauswarte, Gemeinderäte und mehr gibt es an beiden Standorten, das halbiert sich nicht.»

Pensum ist nicht zu schaffen

Trotz der vielen Arbeit, die sein 65-Prozent-Pensum deutlich überstieg, ist Dani Burg aber wichtig, dass er weder frustriert sei, noch aus medizinischen Gründen gekündigt habe. «Ich wusste von Anfang an, dass ich dieses Tempo nicht durchhalten würde, bis ich 65 bin», so der 56-Jährige. «Darum habe ich der Schulpflege auch gesagt, dass ich jeweils im Sommer entscheiden werde, ob ich im nächsten Semester beziehungsweise Schuljahr weitermachen werde.»

Dennoch war es für sie eine Überraschung. «Aber sie wussten, dass ich auf dem Zahnfleisch laufe. Viele finden es gut, dass ich auf meine Gesundheit aufpasse.» So schreibt auch Barbara Galijan, Präsidentin des Schulverbands Reusstal, dass der Aufwand «mit dem bestehenden Pensum von Beginn weg nicht zu erfüllen war».

Beim Kanton laufen Arbeitsplatzanalysen. Im Sommer 2016 beantragte die Kreisschulpflege daher bei den Verbandsgemeinden eine Pensenerhöhung, die jedoch nicht bewilligt wurde.

Schule hält am System fest

Dani Burg verlässt die Schule Ende Januar 2017. «Die Kreisschulpflege bedauert die Kündigung von Herrn Burg ausserordentlich», schreibt Galijan. Wichtig ist ihr aber: «Die Schulpflege hält am eingeschlagenen Kurs in der Schulentwicklung fest.» Sie setzen weiterhin auf altersdurchmischtes Lernen in Sek und Real, auf Niveau- statt Altersklassen und auf Sozialkompetenzen. «Ich bin stolz, dass ich dabei habe mithelfen dürfen», so Burg.

Er selbst gönnt sich ein vorläufig unbefristetes Sabbatical. «2010 habe ich Weiterbildungen gemacht, ein Buch geschrieben und als Wägelimann bei der SBB gearbeitet. Eine Mischung aus Bubenträumen also. Das könnte ich mir auch diesmal vorstellen. Zum Beispiel eine Veloreise rund um Irland.»

Für ihn ist es ein Privileg, als Lehrer einen Beruf zu haben, bei dem er sich auch mit 56 Jahren noch neu orientieren kann. «Danach möchte ich vermutlich wieder als Lehrer arbeiten, ausser es kommt etwas anderes Spannendes, das ich jetzt noch gar nicht weiss.»