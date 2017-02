Sparmassnahmen im Bildungsbereich sind umstritten, das zeigten die grosse Lehrerdemonstration im vergangenen Herbst und das Nein des Grossen Rats zu diversen Kürzungsanträgen in der Budgetdebatte. Insbesondere die vom Regierungsrat beantragte Kürzung der Stundentafel, also eine Reduktion der Lektionen, wurde klar abgelehnt.

In den früheren Sparrunden sei das Fächerangebot der Schulen allerdings gekürzt worden, steht in einem Elternbrief der Kreisschule Mutschellen.

Unter anderem seien eine Lektion Berufskunde und eine Klassenstunde an der Real- und Sekundarschule gestrichen worden. Berufskunde sei im Fach Deutsch integriert worden, doch für die Klassenstunde bleibe da kaum Platz. «Die Klassenstunde wurde weggespart – wir holen Sie uns zurück mit ihrer Hilfe» steht über dem Schreiben, welches der az vorliegt.

Zeit für Klassengespräche fehlt

Gesamtschulleiter Louis Isenmann erläutert im Elternbrief, dass heute in der Schule viel Zeit benötigt werde für «Gespräche in der Klasse, das Eingehen auf Wünsche, Konfliktlösungen und die Suche nach Kompromissen». In der ersten Sek oder Real könne die dafür nötige Klassenstunde noch im Pflichtfach Ethik und Religionen durchgeführt werden. In der zweiten und dritten Klasse sei dies aber nicht mehr möglich, weil Ethik und Religionen dann nur noch ein Wahlfach sei.