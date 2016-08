Am Samstag, 3. September, feiert die Schüwo AG ihr 70-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. So dürfen die Kunden einen Blick hinter die Kulissen werfen und Lagerhallen, Büros und Schulungsräume besichtigen. Natürlich gehört zu einem solchen Anlass aber auch eine Degustation: 120 auserlesene Weine und Whisky, Rum und weitere Destillate stehen zur Auswahl. Verpflegen darf man sich an verschiedenen Feinkostständen. So wird die Eichberg Genuss-Manufaktur, Mahler & Co. (Biowaren), die Käserei Duss, die Neuenschwander AG (Genussküche), Finest Bite (hochwertige Lebensmittel) und Le Sirupier de Berne die Gäste verwöhnen.

Die Schüwo offeriert seinen Kunden an diesem Tag einen Rabatt von mindestens 10 % auf alles, ausgenommen Spirituosen. Die Kinder dürfen sich schminken lassen, für die Erwachsenen wartet DJ Pedro mit Musik auf und an der Bar werden Cocktails serviert. Die Festwirtschaft wird vom Gasthof Rössli aus Wohlen geführt. Auch werden neun Wein- und Spirituosenproduzenten und -Importeure anwesend sein und über ihre Produkte Auskunft geben. Einer von ihnen ist Urs Hecht aus dem luzernischen Gunzwil, er wurde bereits vier Mal Schweizer Destillateur des Jahres. (kob)

Weitere Infos auf www.schuewo.ch