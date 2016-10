Mit dem Schulhausneubau in Mühlau hat die Musikgesellschaft Mühlau ein neues Probelokal erhalten. Hier wird auch das Konzert zur 100-Jahr-Feier im April nächsten Jahres eingeübt. «Mit dem neuen Proberaum haben wir eine sehr gute neue Räumlichkeit erhalten, die ideal in die Schulanlage integriert ist. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit der Gemeinde diese tolle Lösung realisieren konnten», sagt Stephi Keusch, Präsidentin der Musikgesellschaft Mühlau. Die neue Schulanlage wurde im September offiziell eingeweiht.

Selbstverständlich schwinge trotz der grossen Freude auch noch etwas Wehmut mit, räumt Keusch ein. «Der Musikpavillon war während dreier Jahrzehnte unser Vereinslokal und ist uns natürlich mit seinem speziellen Charme auch ans Herz gewachsen.» Aber das 30 Jahre andauernde Provisorium wurde allmählich doch zur Belastung. Die witterungsbedingten Verschleisserscheinungen im Musikpavillon machten die Probearbeiten zunehmend schwieriger. Jetzt teilt die Musikgesellschaft unter der musikalischen Leitung von Jozsef Luczek den neuen, grosszügigen Proberaum mit der Musikschule. Das ist jedoch kein Problem: Dies gehe sehr gut aneinander vorbei, sind sich die Vereinsverantwortlichen einig.

Jubiläumsfeier im April

2017 feiert die Musikgesellschaft Mühlau ihr 100-jähriges Bestehen mit einem grossen Jubiläumsfest. Am Freitag, 21. April, werden im Festzelt bei der Mehrzweckhalle die holländische Band «The Piano House» und ein DJ für ausgelassene Stimmung sorgen. Einen Vorgeschmack erhält, wer am 28. November in der Mühlauer «NL-Bar» die dort auftretende Band hört. Am Samstag, 22. April, findet der offizielle Festakt statt. Den Rahmen bildet das traditionelle Jahreskonzert der Musikgesellschaft Mühlau, welches aufgrund der Festivitäten ausnahmsweise nur an einem Abend und statt in der Mehrzweckhalle im grossen Festzelt stattfinden wird. Dazu gehören selbstverständlich Apéro für die geladenen Gäste und Abendessen. Bereichert wird der Anlass durch eine Formation der befreundeten, in Mühlau bestens bekannten, englischen Höchstklasse-Brass-Band «Bournemouth Concert Brass».

Zuerst Adventskonzert

Zuvor steht aber das traditionelle Adventskonzert auf dem Programm: Am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, erwartet eine wie immer festlich geschmückte Mühlauer Mehrzweckhalle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Adventskonzert wird wiederum eröffnet durch die ABM Brass Junior.

Mehr Informationen gibt es unter

www.mg-muehlau.ch