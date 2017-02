Nebst einer Miet-Lösung besteht die Möglichkeit, eine Liegenschaft zu kaufen oder Container aufzustellen. «Was wir sicher nicht wollen, ist eine Ersatzabgabe entrichten zu müssen», hält der Stadtammann fest. Der Stadtrat fahre eine zweigleisige Strategie: «Wir hoffen, eine oder mehrere Liegenschaften zu finden, die wir kaufen oder mieten können. Voraussichtlich werden wir an der Sommergmeind aber auch einen Kredit für Container beantragen, falls keine andere Lösung zustande kommt.» Und wo würden diese aufgestellt? «Momentan sehen wir zwei Optionen: Auf dem Parkplatz neben dem Werkhof, das ist aber nicht ideal, wegen der Bauarbeiten und aus denkmalpflegerischer Sicht, weil es an die Stadtmauern grenzt. Die andere Möglichkeit wäre auf dem Parkplatz hinter der Badi Isenlauf, an der Ringstrasse.» Die Badi bräuchte dann aber andernorts Parkplätze.

Deshalb würde der Stadtrat lieber eine Liegenschaft mieten oder kaufen. Die Abklärungen dazu laufen. Mögliche Optionen: Im Haberhaus (gegenüber dem Stadthaus), in den ehemaligen Spitexräumen an der Zugerstrasse (Nähe Kindergarten Fuchsäcker) oder das ehemalige Restaurant Löwen (ebenfalls in der Nähe vom Rathaus). Erwünscht sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung: «Wer Räumlichkeiten anbieten kann, soll sich bitte mit dem Sozialdienst in Verbindung setzen», sagt Tellenbach.