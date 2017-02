Die Militärunterkunft in Bremgarten war die erste, die zu einem Bundes-Asylzentrum umgenutzt wurde. Die ersten Asylsuchenden bezogen ihr vorübergehendes Daheim am 5. August 2013. Drei Jahre lang sollte die Anlage betrieben werden, der Bund hat aber darauf hin ein Gesuch für eine einjährige Verlängerung eingereicht, was der Stadtrat Bremgarten bewilligte.

Eine weitere Verlängerung wird es nicht geben – das Militär möchte die Unterkunft wieder für die Truppen nutzen. Das hat für das Reussstädtchen den Vorteil, dass bald wieder mehr Soldaten für Umsatz in den Beizen sorgen. Trotzdem sagt Stadtammann Raymond Tellenbach: «Die Bundesasylunterkunft war ein Glücksfall.» Denn die Aufhebung stellt den Stadtrat vor Probleme: «Wie müssen laut Zuteilung vom Kanton 36 Asylbewerber aufnehmen, die 150 Plätze im Asylzentrum wurden uns angerechnet. Ansonsten leben momentan 14 Asylsuchende bei uns, wir müssen also noch 22 Personen aufnehmen», erklärt Tellenbach. Er rechnet damit, dass etwa die Hälfte davon im August, der Rest im September oder Oktober in Bremgarten eintreffen wird.

Für die Unterbringung bekommt die Stadt neun Franken pro Tag und Person zugesprochen. Tellenbach rechnet vor: «Das macht für eine 4-köpfige Familie 1080 Franken im Monat. Nicht leicht, beim momentanen Wohnungsmarkt etwas zu finden.»

Keine Ideallösung in Sicht

Nebst einer Miet-Lösung besteht die Möglichkeit, eine Liegenschaft zu kaufen oder Container aufzustellen. «Was wir sicher nicht wollen, ist eine Ersatzabgabe entrichten zu müssen», hält der Stadtammann fest. Der Stadtrat fahre eine zweigleisige Strategie: «Wir hoffen, eine oder mehrere Liegenschaften zu finden, die wir kaufen oder mieten können. Voraussichtlich werden wir an der Sommergmeind aber auch einen Kredit für Container beantragen, falls keine andere Lösung zustande kommt.»

Und wo würden diese aufgestellt? «Momentan sehen wir zwei Optionen: Auf dem Parkplatz neben dem Werkhof, das ist aber nicht ideal, wegen der Bauarbeiten und aus denkmalpflegerischer Sicht, weil es an die Stadtmauern grenzt. Die andere Möglichkeit wäre auf dem Parkplatz hinter der Badi Isenlauf, an der Ringstrasse.» Die Badi bräuchte dann aber andernorts Parkplätze.

Deshalb würde der Stadtrat lieber eine Liegenschaft mieten oder kaufen. Die Abklärungen dazu laufen. Mögliche Optionen: Im Haberhaus (gegenüber dem Stadthaus), in den ehemaligen Spitexräumen an der Zugerstrasse (Nähe Kindergarten Fuchsäcker) oder das ehemalige Restaurant Löwen (ebenfalls in der Nähe vom Rathaus). Erwünscht sind Rückmeldungen aus der Bevölkerung: «Wer Räumlichkeiten anbieten kann, soll sich bitte mit dem Sozialdienst in Verbindung setzen», sagt Tellenbach.