Zur Freiämter Kleintier-Verbandausstellung in Villmergen gab es am Wochenende nicht nur Kaninchen, sondern ausnahmsweise auch einige Schlangen zu bewundern. Thomas Meyer vom Kleintierzüchterverein Villmergen und Umgebung meinte dazu: «Diese Kombination ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich.»

«Leider haben wir dieses Jahr wegen der Vogelgrippe als Sicherheitsmassnahme kein Geflügel dabei», erklärte Oskar Koch, Präsident des Kleintiervereins. Laut Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sind bis Ende März Ausstellungen mit Geflügel verboten. Er konnte aber beruhigen: «Zum Glück sind noch keine Fälle bei Nutztieren in der Schweiz aufgetreten.» Da noch genügend Platz in der Mehrzweckhalle vorhanden gewesen ist, waren dieses Jahr auch ein paar Schlangen, genauer gesagt ungiftige Kornnattern, in der Ausstellung zu sehen. Diese stellte Sekundarlehrer Beat Schmid mit Info-Material zur Verfügung. Laura Carbone und Zeynep Keskin, zwei seiner Schülerinnen, präsentierten die Reptilien und konnten Interessierten mehr über sie erzählen. Wer mochte, durfte die Tiere auch vorsichtig anfassen.

Mister und Miss Freiamt

Dennoch waren die Kaninchen natürlich die wahren Stars der Ausstellung. Bereits am Vormittag hatten Experten die etwa 240 Kaninchen begutachtet und Punkte verteilt. Koch erläuterte die Bewertung: « Wenn ein Kaninchen 96 oder 97 erreicht, ist das ein sehr gutes Ergebnis.» Bewertet werden dabei der Körperbau, das Fell, die Farbe, die Merkmale der Rasse sowie Gesundheit und Pflege. Nachzulesen ist das alles an den Karten neben der Kaninchenkäfige. «Preise gibt es dann in Kategorien wie Zwergrassen, Kleine Rassen, Mittlere Rassen, die auch wieder unterteilt sind», führte der Vereinspräsident aus, «und aus den Besten dieser unterschiedlichen Kategorien wählten die Experten dann Mister und Miss Freiamt.» Die Züchter sind Thomas Meyer und Heinrich Soller. Es sei keine einfache Wahl bei so vielen ansehnlichen Tieren gewesen, merkte er bei der Preisvergabe an. Der schönste Rammler und die schönste Zibbe der Region zeigten sich am Nachmittag allerdings noch etwas schüchtern und mochten nicht recht für ein Foto posieren. An der Ausstellung gab es aber nicht nur Kaninchen und Schlangen, sondern auch den Stand des Natur- und Vogelschutzvereins zu entdecken. Dort gab es dann auch gefiederte Tiere zu sehen, allerdings ausgestopfte. Kurt Nübling, der Vizepräsident des Vereins, gab gern Auskunft zu Wildvogelarten und deren Brutplätze. Dazu zeigte André Keusch selbst kreierte Tierbilder mit 3-D-Effekt. Veranstalter und Aussteller freuten sich über das grosse Interesse am Anlass.

Viele Familien mit kleinen Kindern waren zu sehen, die sich begeistert von den Kaninchen zeigten. Wer nun etwas Kuscheliges mit nach Hause nehmen wollte, konnte sich bei der Fellnähgruppe Meisterschwanden ein Kuscheltier kaufen oder bei der Fellnähgruppe Bremgarten selbst etwas basteln.