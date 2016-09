Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung in Niederwil, morgens um sieben: Vor dem Eingang stehen die Autos für zwei Bewohnerinnen bereit. Sie sind zu einem betreuten Tagesausflug eingeladen; das Ziel haben sie selber bestimmen dürfen. Während es sich die Seniorinnen in den Autos gemütlich machen, nehmen oben Handwerker ihre Zimmer in Beschlag. In einer generalstabsmässig geplanten Aktion werden diese neu gestrichen, die Fenster ausgewechselt und die Fensternischen neu verkleidet sowie die Lamellenstoren von Hand- auf elektrischen Betrieb umgerüstet. Um sechs Uhr abends haben die Handwerker die Zimmer wieder verlassen, die beiden Ausflüglerinnen können zurückkehren und finden alles an seinem alten Platz.

Umbau unter Vollbetrieb

Innerhalb von anderthalb Jahren – vom Frühling 2015 bis im Sommer 2016 – sind im Reusspark knapp 11 Mio. Franken verbaut worden. Die Gebäudehülle des Hauptgebäudes wurde komplett saniert und das Flachdach abgedichtet. Es gab eine zusätzliche Wärmedämmung für die Fassade und neue Fenster, zusätzliche Balkone und Anpassungen am Haupteingang, die noch bestehenden Dreibettzimmer wurden in Ein- und Zweibettzimmer umgestaltet, dazu gab es verschiedene Anpassungen, unter anderem im Aufenthaltsbereich und bei den Pflegebädern.