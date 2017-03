Mamas und schwarze Schwäne

Die 37-Jährige, die durch ihre Stimme so viele Emotionen auszulösen vermag, arbeitet in Boswil als Kindergärtnerin. In Villmergen aufgewachsen, wohnt sie heute in Schongau. Ihre Lieder wurzeln aber tief im Freiamt, obwohl sie wohl am ehesten mit Country-Musik verwandt sind und den Zuhörern aus der ganzen Welt berichten, beispielsweise von Bereuters Asienreisen.

Doch nicht nur ihre eigenen Erinnerungen stecken in den Liedern: Der Song «Black Swan» wurde durch einen schwarzen Schwan inspiriert, den eine gute Freundin der Sängerin in Neuseeland gesehen hat. Das ist typisch für Bereuters Musik: «Ich trage so viele Melodien in mir, die hinaus wollen. Wenn ich eine aufgeschrieben habe, gehe ich zu meiner guten Freundin, und bei einem Gläschen Wein entsteht der Text.» Manchmal hat sie ein Thema, über das sie singen möchte, manchmal auch einfach nur die Melodie.

Den Text zum Lied «Merry-Go-Round» schrieb ihre Schwägerin, die Karikaturistin Esther Sorg aus Sarmenstorf. «Es erinnert an einen Urlaub, den wir auf einem Segelboot verbrachten, jedes Mal weckt es Feriengefühle in mir», lacht Bereuter. Und der Text zu «Mothers Hand» stammt von niemand Geringerem als der Poetry-Slamerin Patty Basler, einer weiteren guten Freundin der Sängerin. «So viele unserer Freundinnen sind Mütter geworden. Für sie und auch für unsere eigenen Mütter haben wir dieses Lied geschrieben. Wir sind ihnen so dankbar und wollen ihnen zeigen, dass wir all das sehr schätzen, was sie täglich tun.»

Zeit für neue, grosse Schritte

Ihre musikalische Laufbahn hat Beata Bereuter im Alter von fünf Jahren gestartet, damals erhielt sie von ihrem Götti ihre erste Ukulele. Er war es auch, der ihr ihre ersten Akkorde zeigte. Das Gitarrespielen brachte sie sich als Jugendliche selber bei, und nach acht Jahren in der Kantiband Equinox begann sie ihre Solo-Karriere. Auch eine Gesangs- und Songschreiber-Ausbildung hat sie abgeschlossen. Nun ist es Zeit für eine neue Band, findet Bereuter. Und vielleicht traut sie sich jetzt auch einen anderen grossen Schritt zu: Lieder auf Schweizerdeutsch. «Sie klingen zwar auf englisch viel schöner, aber ich kann in meiner Muttersprache viel genauer ausdrücken, was ich sagen will.»

Erst einmal freut sich Beata Bereuter aber auf die Plattentaufe im Sternensaal heute Abend. Begleitet wird sie von ihrem früheren Bandkollegen Mathias Harter an der Gitarre. «Es war ein Schlüsselmoment, als wir uns vor zwei Jahren zufällig in der Bäckerei Ruckli in Sarmenstorf wiedersahen, er hat mir unterdessen viel geholfen und auch meine neue Band zusammengestellt.» Neben ihm sind das Christian Bachmann am Bass sowie Patrick Bürli am Schlagzeug.

Auf der CD sind professionelle Musiker zu hören, die sonst meist in der Band des Wohler Soulsängers Seven spielen. «Für mich war das ein wichtiger Meilenstein. Es war zwar teuer, aber dafür mache ich eben eine Reise weniger, das bedeutet mir ebenso viel», erklärt Beata Bereuter. Der Name der CD, «Tidbi!ts», heisst übrigens Leckerbissen. Genau das will die Sängerin ihren Zuhörern mit den fünf Stücken bieten. Nächste Ziele: Konzerte und eine CD mit mehr und neuen Songs.

Plattentaufe «Tidbi!ts» von Beata Bereuter heute Freitag, 20.30 Uhr, Sternensaal Wohlen