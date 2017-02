Gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau vom Mittwoch kam gestern zwischen Berikon und Zufikon ein Fahrzeug von der Strasse ab. Das Auto rammte einen Inselschutzpfosten.

Ein Autofahrer sah, wie ein roter Wagen am Dienstag kurz nach 19 Uhr auf der Sädelstrasse abwärts in Richtung Zufikon fuhr und von der Fahrbahn abkam. In einer Kurve prallte das Auto gegen einen Randleitposten und riss diesen einschliesslich der Verankerung aus dem Boden.

Als die Patrouille der Kantonspolizei Aargau wenig später eintraf, war das Auto verschwunden. Dieses dürfte nach Angaben des Automobilisten vorne beschädigt sein.

Die Kantonspolizei in Wohlen (Telefon 056 619 79 79) sucht den Fahrer und Augenzeugen.