Regenbecken, Parkplätze, Biotope

Der Abbruch der alten Brücke im Gnadenthal erfolgte termingemäss, doch sind laut Mauro Spada, Projektleiter bei der Sektion Brücken und Tunnel im Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons, noch einige Anpassungs- und Umgebungsarbeiten damit verbunden. So wird das unterirdische Regenbecken beim ehemaligen Brückenkopf auf der Niederwiler Seite durch einen grösser dimensionierten Neubau ersetzt. Neben dem Restaurant Gnadenthal wird der Parkplatz für rund 50 Fahrzeuge neu gestaltet und die provisorische Autoabstellfläche aufgehoben. Der Kiesplatz auf der Stetter Seite der Brücke verschwindet ebenfalls; dort entsteht eine ökologische Ausgleichsfläche mit drei kleinen Biotopen.

«Wieder mehr Lastwagen, aber . . .»

Seit 8 Wochen rollt also der Verkehr im Gnadenthal über die neue, 100 Meter lange Stahlbeton-Verbundbrücke. Wie das Verkehrsaufkommen in Stetten registriert wird, erfuhr die az von Gemeindeammann Kurt Diem auf Anfrage: «Einige Leute sagen, dass wieder mehr Lastwagen durchs Dorf fahren. Das ist schwierig zu beurteilen, da während des Baus der neuen Brücke von Niederwil her gar kein Lastwagenverkehr mehr herrschte. Jetzt ist das Empfinden halt wieder anders.»

In einem halben Jahr gibt es eine Verkehrserhebung, die Vergleiche mit Fahrzeugzahlen vor und nach dem Bau der neuen Gnadenthal-Brücke ermöglichen.