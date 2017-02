Remo Scherrers Animationsfilm «Bei Wind und Wetter» ist ganz in Schwarzweiss gehalten, dabei ist das Thema eine Grauzone. Es geht um Alkoholismus in Familien. Der Film hat vor knapp einem Jahr von sich reden gemacht, als er für die Filmfestspiele in Cannes ausgewählt wurde. Seither wurde er an über 30 Filmfestivals auf der ganzen Welt gezeigt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Jetzt wurde er für den Schweizer Filmpreis in der Kategorie «Bester Animationsfilm» nominiert. Scherrer selber ist derzeit in Mexiko und arbeitet für einige Monate in einem Animationsstudio an weiteren Projekten. Von dort aus beantwortet er die Fragen der az per Mail.

Wie fühlen Sie sich, nachdem Sie für den Schweizer Filmpreis nominiert wurden?

Ich denke, nach der Selektion für Cannes war das abzusehen, da grosse Filmfestivals oft ein Sprungbrett sein können. Daher sehe ich das momentan noch eher gelassen und rechne mir wie auch damals in Cannes noch keine weiteren Erfolge aus. Es wäre natürlich sehr schön und wichtig, mit dem Thema nochmals mehr an die Öffentlichkeit treten zu können.