In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte die Raiffeisenbank Wohlen laut einer Medienmitteilung ihr Ergebnis erneut steigern. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 43 Mio. Franken auf über 882 Mio. Franken. Die Kundenausleihungen nahmen um 33 Mio. Franken auf 756 Mio. Franken zu, die Kundengelder um 28 Mio. auf 690 Mio. zu.

Hypothekargeschäft bleibt gut

Die Bank konnte 2016 den Jahresgewinn um 4,3 % auf 1 200 837 Franken steigern. Dieses sehr gute Resultat verdanke die Raiffeisenbank Wohlen in erster Linie den über 15 000 Kundinnen und Kunden, die ihr aktuell das Geld anvertrauten, schreibt Geschäftsleiter Füglistaler in seinem Jahresbericht.

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 43 Mio. auf neu 882 Mio. Franken. Das Hypothekargeschäft verzeichnete ein Wachstum von 33 Mio. Franken auf 756 Mio. Franken. Der Trend zum eigenen Heim sei nach wie vor ungebrochen. Die Bank behauptete mit dem Wachstum erfolgreich ihre starke Position im Hypothekargeschäft. Dank des guten Geschäftsgangs konnte die Eigenmittelbasis weiter verstärkt werden. Die Anteilscheine der über 8000 Genossenschafter würden unverändert mit 6 % verzinst, hält die Bank fest.

Ausbau der Anlageberatung

Erfreulich sei auch die Entwicklung im Wertschriftengeschäft. Das Depotvolumen verbesserte sich um knapp 40 % auf 46,2 Mio. Franken. Dank der guten Performance seien die Raiffeisen Anlagefonds derzeit bei den Kunden sehr beliebt. Wegen des tiefen Zinsumfelds und des attraktiven Angebots bei Neuinvestitionen in einen Raiffeisenfonds soll das Wertschriftengeschäft auch 2017 weiter ausgebaut werden.

Die Nachfrage nach Neuhypotheken und der Neugeldzufluss seien nach wie vor sehr gut. Die Bankverantwortlichen rechneten auch im laufenden Jahr mit einer weiteren Steigerung der Bilanzsumme.

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Wohlen findet am Freitag, 10. März, 19 Uhr in der Hofmattenturnhalle in Wohlen statt.