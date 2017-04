30 Stunden lag die junge Mutter in den Wehen. Nach einer Zangengeburt konnte sie

ihren Sohn endlich in die Arme schliessen. Sie war glücklich – aber nicht lange. Denn die Aargauer Staatsanwaltschaft wirft ihrem Ehemann vor, er habe den Säugling vorsätzlich oder eventualvorsätzlich verletzt.

Der Mann stand diese Woche vor dem Bezirksgericht Muri. Ein Urteil fällte die Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner aber noch nicht. Sie kündigte an, dass sie das dritte rechtsmedizinische Gutachten in Auftrag geben wolle, weil noch einige Fragen offen seien.

Vier Staatsanwälte wirkten mit

Drei Staatsanwälte befassten sich bisher mit dem Fall. Der vierte, ein Oberstaatsanwalt, erhob gegen den jungen Vater schliesslich die Anklage. Die Vorwürfe: Der Mann habe den Säugling so unsanft angefasst, dass er Blutergüsse am Körper, streifenförmige Einblutungen an den beiden Augenlidern, flächige Unterblutungen der Bindehäute beider Augenäpfel und einen Knochenbruch erlitten habe. Mehrere Ärzte, auch der Hausarzt der Mutter und der örtliche Kinderarzt, begutachteten die Verletzungen. Die Mütterberatung wies den Säugling in das Kantonsspital Baden ein.

Der Vater legte nach langen Polizeiverhören ein Geständnis ab. Die Polizisten hätten ihn mit ihren Fragen zermürbt und ihm in den Mund gelegt, wie sich das Ganze angeblich abgespielt habe, sagte er. «Die Polizisten sagten, ich erzähle Lügengeschichten.» Da habe er gestanden. «Ich glaubte, dass es sonst nie ein Ende nähme.» Die Verteidigerin zog das Geständnis unverzüglich zurück. «Niemand hat unseren Sohn verletzt oder grob behandelt. Er ist unser Wunschkind», betonte der Vater. Die Hebamme sei in den ersten Wochen nach der schweren Geburt stets anwesend gewesen.

Mehrere Ärzte stellten fest, dass der Säugling unter einer möglicherweise zu tiefen Blutgerinnung leidet. Daher könnten allenfalls die blauen Flecken am Körper herrühren. «Es ist ein ‹sehr läbiges› Kind», konstatierte der Vater. Es habe sich beim Krabbeln oft gestossen. In seiner Not habe er gegoogelt. Im Netz habe er als mögliche Ursache Leukämie gefunden. Das habe ihn erschreckt. Der Vater musste schliesslich zum Psychiater.

Schwere Vorwürfe der Verteidigung

Die Verteidigerin des Vaters fuhr schwere Geschütze auf: Während 13 Monaten habe man ihr die Akteneinsicht verweigert. Im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren seien die prozessualen Vorschriften «mit Füssen getreten worden», sagte sie. Keiner der involvierten Staatsanwälte habe ihre Hinweise ernst genommen. Alle ihre Beweisanträge seien bisher abgewiesen worden, so auch der Antrag, den Grossvater des Kindes einzuvernehmen. Auch habe man ihr das Recht verweigert, in den Fragenkatalog und in die Akten Einsicht zu nehmen, die dem rechtsmedizinischen Gutachter vorgelegt worden seien. Besonders stossend empfand es die Verteidigerin, dass es zwischen dem Gutachter, der Staatsanwaltschaft und der Polizei zu einem Geheimtreffen gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft habe sich darauf konzentriert, «rasch einen x-beliebigen Sündenbock» zu bestimmen, statt die Ursache der Verletzungen zu klären.

Bis das dritte Gutachten vorliege, dauere es wohl nochmals ein halbes Jahr, sagte die Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner. Dann setzt sie die zweite Verhandlung an.