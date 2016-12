Pro Natura Aargau, die in Fischbach-Göslikon die Reuss renaturieren will, ist auf beträchtlichen Widerstand gestossen. Unter anderem weil befürchtet wird, dass es dann nicht mehr möglich wäre, eine Fussgänger- und Fahrradbrücke über die Reuss zu bauen. Da man für die Wanderer die Gebiete auf beiden Seiten des Flusses besser vernetzen möchte, setzen sich verschiedene Kreise dafür ein, auch wenn die Brücke bisher erst als Idee existiert und noch keine konkrete Planung an die Hand genommen wurde. Schwierigkeiten dürfte dabei das Reussufer-Schutzdekret bereiten. Praktisch im ganzen Gebiet zwischen Bremgarten und Mellingen wäre für ein solches Vorhaben eine Ausnahmebewilligung nötig.

Die Verbindungen über die Reuss waren auch in der Vergangenheit vielerorts ein umstrittenes Politikum. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bestanden nur die beiden Brücken von Bremgarten und Sins. Dafür gab es an verschiedenen Orten Fährbetriebe.

Die Rottenschwiler Fahr

In den Bremgarter Neujahrsblättern von 1999 ist die Geschichte der «Rottenschwiler Fahr», eine der ältesten Reussfähren im Freiamt, nachzulesen. 1510 wurde der Fährbetrieb an Bremgarten verkauft. Schultheiss und Rat wachten genaustens darüber, dass zwischen der Fähre in Rottenschwil/Lunkhofen und derjenigen in Rickenbach niemand Leute oder Wagen über die Reuss beförderte. Einzige Ausnahme: Die Einwohner von Werd durften ihre private Fähre benützen, wenn sie auf Lunkhofen wollten, um die Kirche zu besuchen oder Güter zu kaufen. Die Werder als auch die Ottenbacher beförderten aber auch ausserhalb der erlaubten Fuhren Fremde, Tiere und Waren über die Reuss. Die Fährleute von Lunkhofen und Rickenbach beklagten sich jeweils beim Schultheiss und Rat der Stadt Bremgarten. Diese wandten sich an den Landvogt, der die Schuldigen bestrafte. Seit etwa 1860 hat die Bevölkerung von Rottenschwil und Werd für einen Brückenbau eingesetzt. Vorübergehend wurde ein hölzerner Steg erstellt, der auch leichten Fuhrwerken als Übergang diente. Ein Hochwasser schwemmte aber bald einen Teil dieser «Notbrücke» weg, der Rest wurde wieder entfernt. Nach mehreren tragischen Fährunfällen startete der Gemeinderat Werd 1896 einen neuen Versuch. Rottenschwil und Unterlunkhofen wollten die Reussbrücke dagegen lieber zwischen ihren Gemeinden bauen lassen. Die nötigen Zufahrten seien bereits vorhanden und der Hauptverkehr gehe via Fähre bereits in Rottenschwil über die Reuss.

Der aargauische Baudirektor Peter Conrad folgte dieser Argumentation. Allerdings scheiterte ein erstes Projekt an der Kostenfrage, nicht alle Gemeinden wollten sich an den 130 000 Franken beteiligen. Deshalb plante man, die Reuss an einer schmäleren Stelle zu überqueren. Nun wehrten sich aber Werd und Oberlunkhofen, weil sie Einbussen bei ihren Fährbetrieben befürchteten. Nach langen Verhandlungen kam der Baudirektor auf eine Lösung, mit der alle einverstanden waren: eine Brücke in Rottenschwil (Eingeweiht im Juli 1907) und eine Fussgängerüberquerung in Werd (1913 gebaut).

Die Dominiloch-Brücke

Man muss im Geschichtsbuch aber nicht so weit zurückblättern, um eine Fussgängerbrücke zu finden, deren Erstellung mit Schwierigkeiten verbunden war: Im Dominiloch wurde 1979 eine Holzbrücke gebaut, die nur fünf Jahre überdauerte – ein Unwetter spülte sie fort. Vier Jahre verstrichen, bis ein neues Projekt realisiert werden konnte, wobei auch das nicht reibungslos verlief. Der Montagetermin musste verschoben werden: Grund war die allgemeine Stahl-Knappheit im September 1988, die benötigten Stahl-Nagelplatten wurden mit Verspätung geliefert. Seit die Brücke steht, ist sie aber besonders bei den Wanderern beliebt und hat sich bewährt. Vielleicht ist es für eine zukünftige Brücke in Fischbach-Göslikon ein gutes Omen, wenn die Entstehungsgeschichte eine schwierige ist.