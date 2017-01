Das «Einhorn» in Sins lebt weiter: Die im November als Immobiliengesellschaft errichtete Einhorn Sins AG hat die Liegenschaft erworben und sich zum Ziel gesetzt, das Kulturzentrum mit Restaurationsbetrieb zu erhalten. Ebenfalls sollen die Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten weiter vermietet werden. «Der Gemeinderat ist hoch erfreut, dass die Liegenschaft als kultureller Treffpunkt für Vereine und die Bevölkerung erhalten bleibt», stellt die Sinser Gemeinderätin Yvonne Notter-Hertlein fest.

Im letzten Sommer stand die Liegenschaft zum Verkauf. Die neu gegründete Einhorn Sins AG zeigt sich stolz und glücklich, «dank vereinten Kräften dieses Wohn- und Gewerbehaus mitten in Sins retten zu können», wie es Verwaltungsratspräsident Jules Bittel zusammenfasst. Die Initianten stellen in der Anfangsphase den ehrenamtlich arbeitenden Verwaltungsrat. Der definitive Verwaltungsrat wird mit der ersten ordentlichen Generalversammlung vermutlich im Frühling 2018 gewählt. Diese Gesellschaftsform sei nötig geworden, um das Geld für den Liegenschaftskauf zusammenzubringen.

Das Geld stammt ausschliesslich aus der Bevölkerung, die Gemeinde ist nicht am Eigenkapital beteiligt. Mit dem Kauf der Liegenschaft wird der Verwaltungsrat auch gleich mit einigen dringend notwendigen Investitionen konfrontiert. So werden sowohl beim Saalboden als auch bei den Fenstern Sanierungsarbeiten fällig. Für den Erhalt des Wohn- und Gewerbehauses am Einhorn-Kreisel sollen in den nächsten Jahren mehrere 100 000 Franken investiert werden, macht Jules Bittel deutlich.

Mit Zukunftsperspektive

Erfreut zeigt sich der Pächter des Restaurants «Mexicano», Stefano Florida: «Mit dieser Immobilien-Aktiengesellschaft im Rücken habe ich eine starke Partnerin und eine Zukunftsperspektive.» Die Gewerbetreibenden und Mieter, die heute in der Liegenschaft Raum beanspruchen, seien alle an Vertragsverlängerungen interessiert. Die Vermietung des Saals soll weiterhin für sämtlichen Bevölkerungsgruppen kultureller wie auch gesellschaftlicher Art zur Verfügung stehen.

Bekannt durch «Seiser Kurve»

Über das Dorf hinaus bekannt wurde das «Einhorn» in Sins nicht zuletzt auch wegen dem Kulturangebot der «Seiser Kurve». «D’Seiserkurve « besteht aus rund einem Dutzend Musikbegeisterten, welche mehrmals jährlich Konzerte und Veranstaltungen ohne kommerzielle Absichten durchführen. Der Grundstein dazu wurde vor mehr als 20 Jahren gelegt. Im Vordergrund steht die Freude, das kulturelle Angebot in der Region zu bereichern und der gesellige Umgang mit den Künstlern und dem Publikum. Das Angebot besteht aus den Bereichen Musik und Cabaret. Musikalisch bewegt sich «D’Seiserkurve» in den Sparten Rock, Blues, Funk und Soul.