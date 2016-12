Es war vor vielen Jahren, als eine Kollegin mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, am Turnerabend bei den Zwischennummern mitzuspielen. Während hinter dem Vorhang die Bühne für die nächste Nummer parat gemacht wurde, sollte ich in einem Sketch den Jäger-Schorsch spielen. Bei einer Vorführung schoss das Gewehr zu früh, was aber nicht zu weniger Gelächter führte als die eigentliche Pointe.