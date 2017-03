Im eigenen Verlag gibt der Posthalterssohn Christian Geissmann (48) zweimal im Jahr das Magazin Post & Geschichte heraus. «Meine Eltern Gerhard und Angela Geissmann führten die Post in Villmergen. Ich bin deshalb erblich vorbelastet», sagt Geissmann. Sein Fachgebiet ist die lokale und internationale Postgeschichte. Geissmanns Magazin, das er zusammen mit seinem verstorbenen Kollegen Reinhard Stutz aufgebaut hat, beziehen bereits über 200 Abonnenten. «Einer meiner Abnehmer wohnt in den USA. Auch die Universität Basel gehört zu den Abonnenten», berichtet der Herausgeber stolz.

Von Wissenschaft vernachlässigt

Das Fach Geschichte habe ihn schon in der Schule fasziniert, erzählt Geissmann. Zu seinen Dokumenten kommt er an Börsen, Auktionen und im Internet. Auch mit dem PTT-Archiv in Köniz steht Geissmann in gutem Kontakt. Oft hilft der Zufall mit. «Die Postgeschichte ist ein Gebiet, das von der Wissenschaft vernachlässigt wird.

Das spornt mich zusätzlich an, möglichst viele Dokumente zu sammeln.» Im letzten Magazin Post & Geschichte, das im Dezember 2016 erschienen ist, behandelte Geissmann in einer Sondernummer die Einschränkungen des Schweizerischen Auslandpostverkehrs im Zweiten Weltkrieg.

So mussten die Absender oft Vermerke wie «Wegen Kriegszustand im Ausland aufgehalten», «Privatbriefe nach Rumänien unzulässig» oder, wie vom Postamt Basel 2, «Postverkehr mit Zentral- und Südamerika über Frankreich noch eingestellt» zur Kenntnis nehmen. «Sendungen mit Luftzuschlag können auf ausdrückliches Verlangen des Absenders über Deutschland-Schweden befördert werden», hiess es auf dem zuletzt genannten Postvermerk.

Auch zensurierte Postsendungen und Briefe von Internierten und Kriegsgefangenen sowie Feldpostbriefe aus Deutschland und der Schweiz faszinieren Geissmann. Manche Belege in seiner Sammlung seien seltener als eine hoch dotierte Briefmarke wie das «Basler Tübli», sagt er. «Mich interessiert eben, welchen Weg ein Brief genommen hat.»

Auch über die Geschichte des Postamtes Wohlen weiss Geissmann Bescheid. In seiner Sammlung befindet sich unter anderem ein Telegramm, das ein Kunde 1871 an die Firma Jacob Isler & Co. AG schickte. Darin dankt dieser für die gelieferte Ware, Muster in Grau und Zopfgeflechte in Weiss.

Christian Geissmanns Website Post & Geschichte finden Sie online unter www.post-und-geschichte.ch