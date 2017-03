Die Stimmung war gut am Samstag im Wohler Chappelehofsaal. Die Ortsparteien schienen in Aufbruchsstimmung zu sein. Nach einer kurzen Begrüssung durch Andrea Duschén, Einwohnerratspräsident von Wohlen, und den Einwohnerrats-Vize Edi Brunner, die uns über unsere Rechte als Stimmbürger und Wähler aufklärten, begab ich mich auf einen Rundgang quer durch die Wohler Politlandschaft.

Die Fraktionen warben an Ständen mit markigen Slogans und vielen nützlichen Werbegeschenken. So kann ich mich zu Hause jetzt – unter anderem – beim Rüeblischälen oder Naseputzen an den Anlass erinnern.

Ich sprach mit Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien und bemerkte dabei schnell ein grosses Zusammengehörigkeitsgefühl. Man will in Wohlen gemeinsam etwas bewirken und respektiert sich gegenseitig. Alle Parteivertreter hofften auf zahlreiche Besucher, befürchteten aber auch, dass das schwierig werden dürfte.

Ziel: neue Leute gewinnen

Ziel der Veranstaltung war es, neue Leute für die politische Arbeit zu gewinnen. Man erzählte mir, dass heute viele Leute ein Engagement in einem politischen Amt scheuen würden, weil es doch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden ist und man sich dann für eine Legislaturperiode von vier Jahren verpflichtet.

Mit diesem Politmärt will man interessierten Menschen den Zugang zur Politik erleichtern und die Hemmschwellen abbauen. Die FDP hofft zudem, bald die parteiinterne Frauenquote anheben zu können, die Grünliberalen wünschen sich noch mehr Einsicht und Sensibilisierung für Umweltthemen und die SVP konstatierte, dass auch sie als stärkste Fraktion im Einwohnerrat nur mit den anderen Parteien gemeinsam etwas erreichen und einen Konsens finden könne.

Ein SP-Einwohnerrat beklagte die geringe Wahlbeteiligung bei den letzten Einwohnerratswahlen. Man müsse die Leute unbedingt wieder vermehrt motivieren, ihre Meinung auch an der Urne kundzutun.

Sehr erfrischend fand ich die Teilnahme des Jugendrates. Ganz unterschiedliche Jugendliche mit grossem Eifer und Begeisterung für Politik versuchen sich einzubringen und ihren Anliegen und Wünschen Gehör zu verschaffen.

Fazit: Für mich als unvoreingenommene Besucherin dieses Politmärts, ohne Kenntnisse der Wohler Politlandschaft, war es eine gute Möglichkeit, einen Einblick zu erhalten, wie hier politisiert wird.

Die Grundstimmung in den Parteien ist positiv, es braucht nur ein paar mutige Bürgerinnen und Bürger, die den Sprung ins kalte Wasser wagen und mitmischen wollen in der Politik, ganz nach dem Motto: «Miteinander Wohlen weiterbringen.»

