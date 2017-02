Am Montag kamen die Jugendlichen in der Landeshauptstadt an, wohnten zusammen in einer Zivilschutzanlage und bewältigten einen straffen Terminplan. Es wurden Unterschriften gesammelt, an Besprechungen und Sitzungen teilgenommen und Führungen durchs Bundeshaus und durch die Luxemburger Botschaft absolviert.

Höhepunkt der Projektwoche: die Session im Nationalratssaal. Anzug, Krawatte, Fliege und Highheels – die Schüler warfen sich in Schale und waren sichtlich aufgeregt. Was nicht nur am Schlafmangel lag. «Es ist schon speziell, vor Frau Kopp und dem Generalsekretär der Bundesversammlung, Philippe Schwab, zu sprechen», sagte Noelle Kuhn. Philippe Schwab eröffnete die Session: «Es braucht Mut, um unsere Demokratie zu verteidigen» und «Das Bundeshaus ist euer Haus», sagte er.

Erfahrungen fürs Leben

Geleitet wurde die Versammlung von einem französisch sprechenden Präsidenten. Trotz Simultanübersetzung kam es bei der ersten Abstimmung zu Verwirrungen: «Nehmt doch die Hände runter! Das ist der falsche Entscheid!», probierte Klassenlehrer Thomas Leitch seine Schüler auf den Fehler aufmerksam zu machen.

Nach der Ablehnung ihrer Initiative war die Stimmung unter den Schülern zwar gedrückt, trotzdem waren sie stolz auf ihre erbrachten Leistungen. Die 15-jährige Noelle Kuhn fasste ihre Erfahrungen zusammen: «Ich dachte, dass diese Woche langweilig wird. Aber die Session war sehr spannend, ich habe viel gelernt und überlege mir, in Zukunft politisch aktiv zu sein.» Und Alessandro (16) weiss schon jetzt: «Ich will einmal Mitglied der SVP werden.»