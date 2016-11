Der Schulbetrieb läuft nicht immer ohne Reibungen, auch in Wohlen nicht. Aus dem aktuellen Jahresbericht 2015/2016 der Schule geht unter anderem hervor, dass die Heterogenität, also die Uneinheitlichkeit in den Klassen, zunehmend zum Thema wird: «Die Bandbreite, in welcher sich unsere Schülerinnen und Schüler bewegen, wird immer grösser. Dies beginnt mit ihrem Freizeitverhalten und geht über ihre Kleidung bis hin zu den schulischen Leistungen sowie der Bereitschaft, sich auf die Schule und deren Anforderungen überhaupt einlassen zu wollen», heisst es im aktuellen Bericht von Schulleiter Rolf Stadler von der Wohler Oberstufe Bünzmatt.

Unmotiviert und antriebslos

Zum Glück mache die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler einen sehr guten Job. Sie kämen motiviert und interessiert in die Schule und würden sich auch in dieser Form an der Schnittstelle zur Berufswelt bewegen. Der Schulleiter zeichnet jedoch zudem ein Bild, das zu denken gibt: «Leider haben wir auch vermehrt Schülerinnen und Schüler, die bereits zu Beginn der Oberstufe unmotiviert und antriebslos in die Schule kommen. Sie werden, je nach Häufung, in den Klassen zu einer riesigen Belastung und fressen viele Ressourcen», so Rolf Stadler.

«Für mich ist es eines der zentralen Probleme, dass die Zahl dieser Kinder mit solchem Verhalten anwächst. Ist das der Fall, kippt plötzlich das Klassenklima und es entstehen Problemklassen. Die Belastung für die leistungswilligen Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen wird dann zu gross.» Ob es denn in Wohlen in diesem Zusammenhang bereits Problemklassen gebe, erkundigte sich die Aargauer Zeitung. Dazu der Schulleiter: «Die Klassen sind unterschiedlich belastet. Von einer eigentlichen Problemklasse kann ich nicht sprechen.»

Die az hakte bei Schulleiter Stadler nach und wollte von ihm wissen, welches Rezept die Schule anzuwenden gedenkt, um diesen schlimmsten Fall abzuwenden. Stadler meinte: «Es ist ein generelles Problem und nicht nur an der Schule Wohlen. Wichtig ist es, rechtzeitig hinzuschauen und dann zu handeln. Ein entsprechendes Konzept wurde entwickelt und wird angewendet.»

Weiter führte er aus: «Ist das Problem einmal zu gross, kann es nur noch mit grossem Aufwand korrigiert werden: Einsatz der Schulsozialarbeit bei Schülern mit erkanntem Problem, Abholen der Schülerinnen und Schüler an ihrem momentanen Standort (Individualisierung), Aufmerksamkeit wecken für den Sinn der Schule (um gute und passende Anschlusslösung zu finden) und viel Motivationsarbeit im Alltag.»

Gründe für das Verhalten

Die Aargauer Zeitung wollte vom Schulleiter weiter wissen, welches seiner Ansicht nach die Gründe für das Verhalten der unmotivierten und antriebslosen Schülerinnen und Schüler sind. «Es gibt wohl sehr viele Gründe: Die gesellschaftliche Entwicklung grundsätzlich, der Wertewandel, elektronische Medien, Zukunftsaussichten, Angst in der Berufswahl und die persönliche Entwicklungsphase», stellte Rolf Stadler fest.

«Kein Interesse für Lerninhalte»

Wie sich die Belastung im täglichen Schulunterricht niederschlägt, zeigte er anhand einiger Beispiele auf: «Einzelne Schülerinnen und Schüler finden in vielen Fächern kein Interesse für die Lerninhalte oder haben Absenzen und müssen zu einem regelmässigen Besuch der Schule angehalten werden. Aber das ist wohl nicht nur ein Wohler Problem, hat doch der Kanton Aargau ab dem laufenden Schuljahr die Möglichkeit geschaffen, unentschuldigte Absenzen im Zeugnis eintragen zu können. Stichwort Transparenz auch gegenüber künftigen Lehrmeistern.»

Ist das Phänomen der Heterogenität auf die Oberstufe beschränkt, oder gibt es bereits auch Ansätze auf anderen Schulstufen? Rolf Stadlers Antwort auf diese Frage: «Einige Probleme haben sich in den letzten Jahren von der Oberstufe eher Richtung Primarschule verlagert. Tendenzen sind bei diesem Problem in Einzelfällen auch zu bemerken, jedoch in wesentlich geringerem Ausmass.»