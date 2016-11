Bereits zum siebten Mal trat Becca Stevens im «Musig im Pflegidach» in Muri auf. Stevens fasziniert nicht nur mit ihrer Stimme, sie spielt und beherrscht auch Gitarre, Ukulele und Charango (ein kleines Zupfinstrument mit 10 Saiten).

Die US-amerikanische Band setzt sich neben ihr aus Christopher Tordini, der sie mit Gesang und Kontrabass begleitet, und Jordan Perlson am Schlagzeug zusammen. Gemeinsam begeistern sie mit einem Mix aus Pop, Indie-Rock, Jazz und Folk. Jedes einzelne Lied klingt individuell. Das bringt viel Abwechslung. «Unsere Mischung entstand aus einer Inspiration von sehr vielen verschiedenen Musikstilen», erklärt die Sängerin.

Die Musikerin beeindruckt nicht nur durch ihre Stimme und Musikalität. Sie gewinnt das Publikum auch durch ihre sympathische, offene und witzige Art. Immer wieder sucht sie während und nach dem Konzert das Gespräch zu den Zuhörerinnen und Zuhörern.

Beweist Vielseitigkeit

Obwohl sie noch jung ist, erweist sie sich als Profi. Bereits vor dem ersten Lied reisst eine ihrer Gitarrensaiten. Das bringt sie nicht aus der Ruhe. Sie und ihr Bassist überbrücken das nötige Gitarrenstimmen mit kurzweiligen Geschichten. Laut Stevens reissen ihr immer in der Schweiz immer wieder Saiten. Deshalb habe sie jetzt immer genügend Ersatz dabei. Das Publikum lacht und ist in guter Stimmung.

Schon der erste Song, «Tillery», kommt an. Die Musikerin imponiert mit ihrer klaren, sanften und präzisen Stimme. Köpfe und Füsse wippen im Takt. «Mega cool! Mega groovy!» wird geflüstert. Später erklärt Becca Stevens, dass sie diesen Song für ihre gestorbene Freundin geschrieben habe. So beginnt das Lied mit der Kälte des Winters und endet mit dem Frühling – eine neue Zeit beginnt. Es ist eine Metapher für ihren Umgang mit dem Tod.

Das leicht Jazzige, aber auch die Schlichtheit der Musik erinnern an eine Stimmung wie an einem gemütlichen Abend vor dem Kaminfeuer. Der Kontrabass, das Schlagzeug und die Gitarre erzeugen eine sehr warme Atmosphäre im Saal. Ein Genuss für die Zuhörer.

Neben bekannten, bereits älteren Songs spielt sie aktuelle Stücke und gibt einen Einblick in ihr neues Album «Regina», das voraussichtlich im März 2017 erscheinen wird. «Regina ist Latein und heisst Königin», klärt Becca Stevens auf. Gegen Ende des Konzerts animiert die Sängerin ihre Zuhörer zum Mitsingen. Sie intoniert «Always» von Stevie Wonder, unterstützt vom Publikum.

Die Schweiz als zweites Zuhause

Für die Musikerin ist die Schweiz ihr «home away from home» («zweite Heimat»). Sie erzählt, wie sie Stephan Diethelm, den Organisator von Musig im Pflegidach, durch ihren Klavierbegleiter an einem Konzert kennen lernte.

Das war vor acht Jahren. Seitdem ist sie Diethelms Lieblingssängerin und wird dementsprechend oft eingeladen. «Für mich hat Becca eine unglaubliche Tiefe. Nicht nur textlich, sondern auch musikalisch. Das berührt mich immer wieder», so Stephan Diethelm.

Schade für all jene, welche dieses grandiose Konzert verpassten. Doch Hoffnung besteht, dass Becca Stevens wiederkommen wird. Darin sind sich die Sängerin und der Organisator einig.

Musik in der Deutschstunde Schüler der Kanti Wohlen besuchen Veranstaltungen der Konzertreihe «Musig im Pflegidach», verfassen eine druckreife Konzertkritik und werden dafür benotet.